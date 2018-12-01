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Tasexriwt
Aheggi i usfuggel n Yennayer
S twizi gar Tddukkla tadelsant Tadukli, tiddukkla tadelsant Itri n Ssgen, Aseqqamu n teqrart Tafat akked win n Tafukt, ad d-yettwaheggi usfuggel n yixef n useggas amaziɣ, i wass n sem d sed i d-iteddun, 11 d 12 yennayer 2018. Ɣef wakken i d-tewwi teɣbalut-nneɣ, ad yemmag usihar-a s wahil d amerkanti, deg uɣerbaz amenzu n umeɣras Xelfa Hmed akked umḍiq iwumi ssawalen Tabraḥt, i yellan yakan di lemsaq n temnaḍt-nni. Seg wayen ara yilin si tnezzayt n wass armi d tameddit, d timsikniyin n yidlisen, iḍebsiyen, imagraden akked tɣawsiwin tansayanin yemgaraden, am yal tikkelt. Syin, akkin seg uzal n wass, yetturaǧu daɣ ad yili kra n ccna n talilin, ara d-yawin abeɛda ccnawi-nni imḥaddiyen, akked wid i d-yettmmeslayen ɣef tmagit d lasel. Llant daɣen tceqqufin n umezgun deg wahil, imi yuɣ tannumi ula d azayez akked ssenf-a n tẓuri. Ugar n waya, ad d-yettwaheggi yiwen n usarag sɣur Mass Sadeq Aqrur, ara d-yawin ɣef umennuɣ amaziɣ s umata. Syin akkin, d nnuba n tnagiwin sɣur kra n yimeqqranen ɣef umezruy n taddart n Ayt Mbarek i yesnubegten armuden n ttiɛad-a. Gar wakud d wayeḍ, ad d-yettwasuddes umsizwer n wunud (plat) ansayan ifazzen ara d-gent twaculin. Rnu-as daɣen, ad ḥeḍren akk yimezdaɣ n taddart i rreḥba n wučči ara zdin akken lwaḥid. Ad yili ula d asenɛet n tmelsiwin tansayanin, ama sɣur arrac, tiḥdayin, irgazen, tulawin, imɣaren neɣ d timɣarin. Ad d-yeḍru waya tama yiḍebbalen ara asen-d-iḍebblen tagnit alamma kfan tigawt-nsen. Ɣer taggara, ad d-nerr awellih belli, i wayen yerzan igerdan, ad d-heggin yiɛeggalen n tddukkliwin-a yiwen n uḥanu (atelier) n usuneɣ ɣef ddemma-nsen i lmend n Yennayer-a.
M. K.