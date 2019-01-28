4 000 n tnezduɣin i d-isaḥen dayra n Bouzeguène

Ad ilin deg temedint tamaynut n Wizgan aṭas n yinidan, gar-asen : Timkerḍit, axxam n yilmeẓyen, amḍiq n usteɛfu, timejjit (antenne) n tɣiwant, lbusta, leǧamaɛ, d umḍiq n uneḥbus n ṭunubilat. Ɣef leḥsab n yisallen n tsemsert n tnezduɣin (AADL) n Ugerzu n Tizi-Uzzu, i d-yefkan asalli-agi deg tazwara n ddurt iɛeddan, azal n 4 000 n tnezduɣin n tiftarin yemgaraden ara yettwabnun deg dayra n Wizgan, i d-yezgan deg unzul-asamer n temdint n Tizi Uzzu. Asenfar-agi yettwajarden deg wahil n temḍiqt tamaynut n lebni, ad d-yettwabnu deg yiseggasen i d-iteddun deg temḍiqt iwumi qqaren Imuɣlawen deg tɣiwant n Wizgan. Ad ilint deg usenfar-agi azal 2 300 n tnezduɣin n teftart n lkerya d lbiɛ n tsemsert n AADL, 1 000 n tnezduɣin n taftart n LPL, 500 n tnezduɣin n teftart n LPA d 200 n tnezduɣin n teftart n LPP . Dɣa deg wahil n temdint-agi tamaynut, ttwajerden aṭas n yinidan ara yettwabnun deg-s, gar-asen ad naf Sbitar n 60 n yimtarḥen. Rnu ɣef waya, inidan n uselmed n uswir amenzu, alemmas d tesnawit. Ad naf dɣa ukuẓ (04) n yiɣerbazen imenza , kraḍ (03) n yiɣerbazen ilemmasen d yiwet (01) n tesnawit ara yebnun deg dayra. Inidan-nniḍen yeɛnan annar n ddabax n uḍar, amdun (piscine semi-olympique), yiwen umḍiq n uneḥbus n ṭumubilat d waṭas n yimeḍqan n usteɛfu d yimeḍqan izegzawen ara yettwabnun deg yiseggasen i d-iteddun deg dayra-agi. Azal n 10 n yimeḍqan i yettwaxtaren, i yesɛan azal n 53 n yiktaren, i lmend n waya. Ma d ayen yeɛnan tikebbaniyin i d-yelhan s lebni n yisenfaren, ad naf takebbanit n tmurt n Turkya iwumi qqaren ATLAS, ara d-yelhin s lebni n 2 300 n tnezduɣin n tsemsert n AADL. Takebbanit n tmurt n Cinwa iwumi qqaren ZIEC ara d-yelhin s lebni n 1 000 n tnezduɣin n LPL.
Ali Zalouk