Aɣerbaz alemmas n Uqawej deg ttiɛad

Am yiɣerbazen irkelli n tmurt n Lezzayer, yella-d usfugel n yennayer deg uɣerbaz alemmas n taddart n Uqawej, tama n Wagennun.
Zyada ɣef timsikent n yisufar n wučči akked yiselsa n tmurt n leqbayel i d-yeḍran deg umraḥ n uɣerbaz-a, yella ccna, tamedyazt d asarag. Acu kan, ayen yeṭṭfen lwelha-nneɣ, d tamezgunt-nni i d-uraren akken iwata yinelmaden n uɣerbaz. Aḍris i d-tefren tselmadt-nsen gar wayen i d-yegmer Mulud Mɛemmri, ha-t-an ciṭ seg-s.
Taqsiḍt n Leḍyur
Qqaren asmi tekker ad tezweǧ tnina, nnejmaɛen yakk leḍyur, mkul wa yebγa ad tt-yaγ.
Sḥeḍren-d lewḥuc-nniḍen d inagan ; tenna-asen tnina : Hdert-d mkul yiwen ad d-yawi ayen yessen imir-n ad waliγ :
Yenṭeq yisγi imi d netta i d ameqqran:
Tanina, ma ad i yi-taγeḍ
D nekk i d aɛerḍi n leḍyur
Yenna-i baba cfiγ-as
Ccbaḥa n yiger d imγi
Ccbaḥa n tefsut d iγi
Ccbaḥa n unebdu d tirni
Ccbaḥa n lexrif d tilwi
Ccbaḥa n ccetwa d timessi
Lqum icerreḍ awezγi
Tenna-as tnina
Ruḥ a wlid-i
Ur qqimeγ d aɛenqur
Baɛed s yinni
Barka-k lketra n lehḍur
Aksum, ur tezli tefrut
Ur t-tetten a gma menkur
Yenṭeq yigider :
Tanina ma ad i yi taγeḍ
D nekk i d sid n leḍyur
Lmakla-w, ad am-tt-mmleγ
D aksum, win ziḍen i lfaḍur
Mi nekker ad nγerreb ad ncerreq
D lemktub ideg nettnaḍur
Tanina :
Ruḥ a wlidi
Ur qqimeγ d aɛenqur
Baɛed s yinni
Barka-k lketra n lehḍur
Aksum ur tezli tefrut
Ur t-tetten a gma menkur
Amcic :
Yenna-i baba cfiγ-as
tlata n temsal srunt amcic
win yuγen yir tameṭṭut
ad ternu ttnefcic
win yesɛan trika
leɛyal ad ččen leḥcic
win yesɛan yir dderya
yenna-as sɛiγ aqcic
Izem :
Yenna-i baba cfiγ-as
Atmaten merra ddukklen
Walan-d iɛdawen, zgan-d mbaɛid am γilas
Ma fkan rray i yiwen
Yili d lfahem
Tacḍaḍt n nnbi fell-as
Akerraḍ ma yekcem-iten
Ad terwi deg yiwen wass
Itbir :
Ay arezg-ik a faɛel lxir
Ur yettwet, ur yettudegger
Abuɛemmar :
Yenna-i baba cfiγ-as
Tlata n temsal deg-sent ttemyiz
Tameṭṭut deg yir n urgaz
Netta ad yers, ad yettneggiz
Winna yenfan deg tmurt-is
Yeḍmeɛ isem-is ad yiɛziz
Win yeṭṭamaɛen lğennet
Taẓalit, leɛmer i as-yuniz
Sibbus :
Win iwalan ṭṭɛam drus
Yečč cwiṭ izemmeḍ agus
Abuḥeddad :
Ccbaḥa n tmeṭṭut d lewlad
Ccbaḥa n temgḥelt d zznad
Ccbaḥa n uxxam d lbab
Ccbaḥa n ddunit d leḥbab
Tagerfa :
D Ṛebbi i iraden s wakka
Imi ay ččiγ laman
Win ixeddmen deg ddunit
Ur ittekki di Ṛebbi, wala di lumma
Amergu :
Acu ara d-yini umergu ?
Ccbaḥaa yellan d laɛli
Yennum ijebbed aseḍru
Tura yuγal am yisγi
Win yellan s ddaw uẓru
Imi d lqern n rebɛaṭac
Aγbub yeqqel d afalku
Teqqim tnina teɛwaq : mi tmuqel di ṣṣifa d isγi i imellulen, lbaz berrik, mi tmuqel deg wazal, yif-it lbaz. Twalat-en mnamaren, tenna-asen : Llant tlata n temsal, win i tent-id-yufan, d win ara aγeγ. Nnan-as d acu-tent ?
Tanina :
Tenna-as ad yi temlem
Anwa i d adγaγ yifen idγaγen ?
Anwa i d asγar yifen isγaren ?
Anwa i d ass yifen akk ussan ?
Lbaz :
Adγaγ yifen idγaγen
D tissirt iẓẓaden ssmid
Asγar yifen isγaren
D zzan uswid
Ass yifen akk ussan
D ass lɛid
Tenna-as : nṭeq a yigider :
Igider :
Ula awen-yini igider
Ihedder-iyi baba armi wesser
Tanina, yuwi-tt lbaz
Win yellan d uḥdiq yenser
Tenna-as tnina :
I kečč ay yisγi ?
Yenna-as : timenna ad tent-id-iniγ, ma d zwağ d lbaz ara izewğen yid-m, axaṭer netta yekkat uzzal.
Tenna-as : Ini-d
Isγi :
Adγaγ yifen akk idγaγen
D adγaγ n ḥejr ssaɛid
Asγar yifen isγaren
D leqlam i yis-s ketben ttewḥid
Ass yifen akk ussan
D ass ideg qqimen iḥbiben lwaḥid
Tanina :
Γas kečča lbaz ay ṛuḍaγ
Tiṭ-iw, ḥedd ur tt-yeččur
Lbaz :
Addud inu γef zzan
Yellan sdat leḥjur
Lɛecc-iw ha-t deg udrar
Lmakla-w d aksum lḥejla mm ḥrur
Mi tt-ddmeγ deg waccaren-iw
Ad tt-ččeγ lajel-is mexsuṛ
Tanina :
Tenna-as ruḥ a wlidi
Nekk ur ɛzimeγ i nnqur
Win i d-yewwin yecṛeh
Ass-a deg i nnejmeγ lumur
Win ur newwit uzzal
Ad as-qqaren medden yeqbeṛ
Tanina, yuwi-tt lbaz
Win yebγan ad yeddu yekker
Tanina :
Win izewğen s telt-meyya
Ma yesɛa aqcic, ad yuγal d ccawec di lemḥella
Ma yesɛa taqcict
S tmuzunt neγ s lbara
Leγla ur as-yettaf ara
Igider :
Imi d ddunit tnegger
Lğil-agi d imkeffer
Ddunit tebna
Γef leḥya d sser
S rriḍa n tmellalt ay tjegger
Isγi :
Ɛuḥdaγ-k a ccbab
Ur hdireγ ṣṣwab
Alamma d tagnit n yum lḥisab
Qqaren seg wass-nni yeggugem yisγi. Ufgen yakk ledyur, yeqqim lbaz d tnina, yyewwi-tt s axxam-is, yuγ-itt, mkul ass yettṣeyyid-as-d. Mi d-yenγa ṭṭir, ad as-yekkes ul d uqerru, ad ten-yečč, ayen i d-yeggran, ad t-yefk i tnina.
Yiwen wass tenna-as : ‘’A lbaz, kulci tewwiḍ-t-id, lamaɛna ayen yelhan di ṭṭir, dayem tettekkseḍ-t ! Yenna-as : ‘’Yah a yelli, akka i yella lḥal ? Ihi ass-a yessaweḍ Ṛebbi taqḍiɛt-im γur-i. Tenna-as : Ayen ? Yenna-as :
Lemmer tebγiḍ ad teččeḍ
Aqerru akked wulawen
Ur tettγimiḍ ara gar yisγan d yigerfiwen. Iddem-itt gar waccaren-is, ihuzz-itt abrid iserkmaj-itt. Temmut tnina.
Hocine Moula