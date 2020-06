Aṭṭan n Covid-19: Anwa i d abrid ay abrid !

Tuḍen tezmert n umaḍal, aṭṭan ur as-zmiren imejjayen tḥuza-ten ula ad nutni, dɣa d aṭṭan amenṭaḍ ur yesεi ddwa, maca la amejjay la amdawi, nezmer-as ala s ukman deg yixxamen. Axeddim yeḥbes yeḥbes yal taɣawsa di dunnit yefka-yas amur-is. yessers-as-d amur-is deg ukman, yeḥbes lbabuṛat timesrifin, timacinin n tmerrit, luzinat, dabex n uḍar…..atg, d wayen iḥemmlen akk lɣaci, yal taɣawsa, tikuryas……atg ). Yeṣṣaweḍ yenɣa amerkanti, agellil, yegla s yineɣlafen, d tmeṭṭut, agrud, ilemẓi….atg, Yefka tawaɣit i yimɣaren, tamurt tuɣal ad as-tiniḍ d tallit-nni n nissan ( di tallit-a ur yezmir yiwen ad yečč isekla ulayɣar ad qqaren….). Taswiɛt ur telli am tin i iεeddan, tenbeddal daɣen mačči am tin n yiḍelli, agdud yefqeε yerna yeččeḥ ɣef udabu mačči d kra. Acḥal yessaram ad i as-d-yefk afus n tallelt i wakken ad ibeddel taswiεt. Agdud, ur yeqqin ifassen-is, ur yeǧǧi tama neɣ abrid, iεedda-ten yakk, macca adabu, yerra awal-is ɣer deffir n umeẓẓuɣ-is akken i d-qqaren At zik “Nekk qqazeɣ aẓekka n baba-s, netta irewwel-iyi s ugelzim”. Inzi yenna: “Afus-is deg ufus-inu, leεyaḍ-is yewweḍ agemmaḍ”. Adabu, ur yemḥaḥad wul-is, iεemmed i twaɣit yal taswiɛt ad yessuffeɣ ulɣu ad yernu kra n wussan n ukman, agdud teɛṛeq-as teswiɛt, yerwi wallaɣ-is, yerwi mačči d kra. Ddɣel yewweḍ-d ɣer yimnaṛen, taxriḍt n yimdanen, tekfa. Tban-d ɣef uqadum-is, agdud ijab-d ussan am dkir ɣer wuzzal, terwi fell-as, tura ha-t-an yettraǧu melmi ara d-yali wass, ad yecreq yiṭij n tudert, ad tbin tafat, yal yiwen ad yuɣal ɣer umekkan-is, ad yejji udeddic uqbel ad ifat lawan. Ad yeqcer, ad nuɣal sani i d-nekka, azeǧǧig n usirem ad yettriḥ deg yal tama n tmurt n tmazɣa s umennuɣ n talwit.

Daoued Mekhous.