Aberreḥ i tikkin deg 3 warrazen iseklanen i d-tettheggi

Ddurt yezrin, i d-tberreḥ Tesbeddit Takanadit Tamaziɣt “Tiregwa” s beddu n tezrigin n warrazen-agi iseklanen : Arraz n Belɛid At Ɛli, Ṭawes Ɛemruc akked Racid Ɛellic. Yella-d uberreḥ-a s 3 n wulɣuten i d-suzzren deg usebter unsib n tsebeddit-a; yal arraz s wulɣu-s weḥd-s.

Ad nezwir seg warraz n “ṬAWES ΣEMRUC”, i umahil aseklan yufraren, i d-yuɣalen deg tezrigt tis snat 2, 2970-2971 (2020-2021). Timsizzelt-a, terza ayen icudden ɣer tsekla n yilmeẓyen (tisfifin n wunuɣen, idlisen n yigerdan, ungalen n yilmeẓyen, ticeqqufin umezgun i warrac, atg.). Arraz-agi, yettunefk yal aseggas i tṣekka neɣ amahil aseklan (n temẓi) yufraren i d-yeffɣen deg useggas yezrin. Taẓrigt tis 2 n useggas-a, 2020-2021, ad terzu imahilen iseklanen n temẓi i d-yettwasẓergen deg useggas 2020.

Am wakken diɣ, ara naf deg wulɣu n warraz-a, ilugan n tikkin deg temsizzelt-a Ṭawes Ɛemruc. Imura yebɣan ad ttekkin deg temsizzelt-a, ilaq fell-asen neɣ ɣef tezrigin uɣur i d-suffɣen, ad aznen sin wudmawen n umahil aseklan-nsen s ttawil n lbusṭa, ɣer tansa- a : Tasbeddit TIREGWA, 21 Hallowell Court, Ottawa (ON) , K2H 8N4 , Canada. Ilaq ad yili waya, send ass n 1u deg yennayer 2971 (12 janvier 2021). Ma d ilugan n uttekki, i d-tessuter tesbeddit-a d wigi : Di tazwara, amahil aseklan, yessefk ad d-yettwasezreg i tikkelt tamezwarut gar 1u n yennayer d 31 buǧember 2020.

Tis snat, win yebɣan ad ittekki s wungal, ilaq ad yili yettwaru s yisekkilen ilatiniyen i yeṭṭafaren ilugan n tira i d-yeffɣen seg yiwellihen n INALCO. Am wakken diɣen, i d-ssutren deg wid ara yettekkin, ad ceggɛen ungal-nsen akked wumlan-nsen, yecban : isem, iznil (email), tansa, tilifun… Ma d igemmaḍ n temsizzelt, yetturaǧu ad d-binen ass n umenzu yunyu 2021. Rnu ɣer-s, ad tili yiwet n tmeɣra n tririt n yigemmaḍ n warraz-a, ara d-tesuddes tesbeddit deg unebdu i d-iteddun deg tmurt n Leqbayel. Win neɣ tin ara d-yufraren deg Warraz Ṭawes Σemruc, ad yawi ccik n 100.000 DA. Ma d iswi n usbeddi n warraz-agi, ɣef wakken i t-id-nnan yimsuddsen-is, d asebɣes i wid yettarun deg taγult n tsekla n temẓi (ilmeẓyen d yigerdan). D arraz diɣ, ara d-yernu tabɣest d lebɣi i yimura, i wakken ad arun i yigerdan d yilmeẓyen. Ad d-nesmekti kan belli tazrigt tamenzut n warra-a, tban-d deg useggas iɛeddan 2019.

Arraz aseklan n wungal Racid Ɛellic, uqbel 1u n yennayer 2071

Am wakken diɣ, i d-tberreḥ tesbeddit Tiregwa s tulya n teẓrigt tis 7, (2020-2021), n temsizzelt n wungal yufraren neɣ Arraz Racid Σellic. Arraz-agi aseklan, yettunefk yal aseggas i wungal yufraren i d-yeffɣen deg useggas yezrin. Taẓrigt n useggas-a, 2020-2021 ad terzu idlisen i d-yettwaszergen deg useggas 2020. Imura yebɣan ad ttekkin deg temsizzelt-a, ilaq fell-asen neɣ ɣef tezrigin uɣur i d-suffɣen, ad aznen sin yimedyaten seg wungal-nsen s ttawil n lbusṭa, ɣer tansa- a: Tasbeddit TIREGWA, 21 Hallowell Court, Ottawa (ON) , K2H 8N4 , Canada. Yessfek ad d-yili waya, uqbel ass n 1u deg yennayer 2971 (12 janvier 2021). Ma ɣef yilugan n uttekki deg warraz, ad naf ulɣu-a, yessuter-d annect-a.

Tamezwarut, ungal ara yettekkin, yessefk ad d-yettwasezreg i tikkelt tamenzut gar 1u n yennayer d 31 buǧember n useggas 2020. Tis snat, ilaq ad yili yettwaru s yisekkilen ilatiniyen i yeṭṭafaren ilugan n tira i d-yeffɣen seg yiwellihen n INALCO. Am wakken diɣ, yetturaǧu seg wid ara yettekkin, ad asen-ceggɛen umlan-nsen : isem, azemz n tlalit, tansa, tilifun…atg. Yetturaǧu, ad d-baben yigemmaḍ n temsizelt ass n umenzu yunyu 2021. Am wakken diɣ, i yetturaǧu ad d-tili tesfugla n ufraq n warrazen-a, deg unenbdu i d-iteddun deg tmurt n Leqbayel. Ma d win neɣ tin ara d-yufraren deg warraz Racid Σellic, ad yawi ccik n 130.000 DA. Iswi n warraz-agi d asebɣes n usnulfu d tira n wungalen n tɣara s tmaziɣt akked ureṣṣi n uẓar n yiwet n tsekla tatrart s tutlayt tamaziɣt. Di taggara, ad d-nesmekti kan belli, arraz-agi n Rachid Alliche i wungal ifazzen, yebda deg useggas n 2014.

Arraz n Belɛid At Aɛli n tullist, uqbel 1u n yennayer 2071

Tiregwa, tasbeddit takanadit i Tmaziɣt tberreḥ-d s tulya n teẓrigt tis 8, (2970-2971), n temsizzelt n tira n tullisin neɣ Arraz Belɛid At Aɛli. Wid d tid iran ad ttekkin deg tensizzelt n tira n tullist Belɛid At Aɛli, ɣur-sen armi d amenzu n Yennayer 2971 (12 yennayer 2021) akken ad d-aznen iḍrisen-nsen ɣer tansa-a : [email protected] Ama wakken diɣ, i ilaq fell-asen ad ččaren tifert n wumlan (afurmilir) n uttekkii deg temsizzelt-a. Ma d tiririt n yigemmaḍ n temsizzelt, tetturaǧu ad d-tili deg unebdu n useggas 2021, am wakken diɣ i yetturaǧu ad tili tmeɣra n uberreḥ s yismawen n wid ara d-yufraren deg-s. Ha-t-an wazal n warraz-agi i wid ara d-yufraren. Bu warraz amezwaru, ad yawi 80 000 DA.

Ma d bu warraz wis 2, ad yawi 50 000 DA. Ma d bu warraz wis 3, ad yawi 30 000 DA. Gar yiswan n warraz-a, ɣef wakken i t-id-nnan yimsuddsen-is, d ademmer n yimura i d-yettnekkaren akken ad ḍefren adrid i d-yenǧer Belɛid At Aɛli. Dɣa tagnit tettunefk-asen i wid d tid iḥemmlen tutlayt n Dda Lmulud akken ad refden imru, ad kksen algam i tirga-nsen, ad ten-id-suffɣen d iḍrisen. Di taggara, ad d-nesmekti belli, arraz n Belaid At Aɛli i i tullist ifazzen, yebda deg useggas n 2012, tura akka yewweḍ ɣer tezrigt tis ṭamet.

Ghani Amazigh