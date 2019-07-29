Ad tili d tajmilt i ucennay Slimane Azem

Am yal aseggas, tettheggi-d tddukkla tadelsant Tamkadbout n taddart n Tamkadbout di tɣiwant n Ait Bouaddou Tafaska n umezgun n udrar ideg terra acḥal d tajmilt i yinaẓuren n teqbaylit. Aseggas-agi, sawḍen ɣer tezrigt tis mrawet d yiwet (11) n tfaska-agi tameqqrant n umezgun, yuɣalen d lqibla n trebbuyaɛ n umezgun amaziɣ.
Ad tili tedwit-agi tis 11 gar 18 ar 23 ɣuct i d-iteddun deg taddart n Tamkadbout, ideg ara rren tajmilt i yiwet gar tgejda n ccna n teqbalit, wagi d anaẓur ameqqran Slimane Azem. Ma ɣef tallit n ujerred n trebuyaɛ ara yettekkin, yenna-d uselway n tddukkla-a Mass Cherif Bentahar belli tallit-agi ad tkemmel alamma d tazwara n waggur-agi n ɣuct sdat-nneɣ. Yetturaǧu sya ar imir, ad ttwajerdent gar 10 ar 15 n trebbuyaɛ n umezgun, imi akka tura ttwajerdent yakan 5 n trebbuyaɛ ara d-yerzun si Tizi Uzzu, Bgayet akked Tubiret, am wakken diɣ yetturaǧu ad ttekkin trebbuyaɛ n lwilaya-nniḍen.
Ma ɣef wahil n tezrigt-agi tamaynut, yenna-d uselway n tidukla-agi: “yetturaǧu ad yili wahil d anesbaɣur, gar temsikniyin, turart n tmezgunin, sin yisikwan; yiwen i tira n umezgun d wamek ara yuraren amezgun, d wayen-nniḍen. Ad ilin yimussnawen n umesgun ɣef lmendad n usileɣ n trebbuyaɛ-agi ɣef teɣzi n ddurt, ideg ara ilint di taddart n Tamkadbout. Ad ttwaferqent trebbuyaɛ ara yettekkin di tedwilt-agi ɣef 5 wussan imenza n tfaska-agi, ma yella d ass-nni aneggaru, ad ttwaferqen deg-s wazal n 10 warrazen i wid ara d-yufraren”.
Gar warrazen-agi, ad d-nebder arraz n usifrir amalay, arraz n usifrir unti, arraz n usinaryu ifazzen, arraz n uḍris igerrzen, arraz ameqqran n usiher (tamezgunt) igerrzen, arraz n teseqqamut n ufran…atg. Ad yili, diɣ, usuddes n tfaska-agi s uttekki n waṭas n yidisan-nniḍen, yecban, Tanmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, Aseqqamu aɣerfan aɣiwan n Ait Bouaddou, Aseqqamu aɣerfan n lwilaya n Tizi Uzzu akked Uxxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine n Tizi Uzzu.
Ɣer taggara, ad d-nesmekti kan belli deg tezrigt iɛeddan, ur rrin ara tajmilt, maca d tid uqbel-is aṭas n yinaẓuren iwumi gan tajmilt. Ad d-nebder gar-asen; Sami Allam (yettwasnen s yisem n Bergaz) akked Ouabdesslam Fadhila (yettwassnen s yisem n Nna Zaazi). Mohia, Malek Bougermouh, Said Zanoun…atg. Ma ɣef tejmilt-agi n ucennay Slimane Azem, iberreḥ-d Mass Cherif Bentahar, yenna-d: “Tajmilt-agi ara neg i unaẓur-nneɣ ameqqran Dda Slimane, d akemmel deg wahil-nni n tesmiḍent n tlalit-is (1918-2018), yebdan di 2018 ad tessali di 2019”.
Ghani Amazigh