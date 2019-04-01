Ad tili tezrigt tis 10 si lexmis ar lexmis

Ass-nni n lexmis 28 meɣres 2019, ɣef 14h00 n tmeddit, i tebda s wudem unṣib tezrigt tis mrawet n tfaska “taɣuri s wurar”, deg temkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant n Tizi Uzzu. D leqdic i d-thegga tenmehla n yidles ɣef teɣzi n ddurt, yetturaǧu ad ifak ass n lexmis, 04 yebrir 2019. Tettili-d tezrigt-agi deg 6 n yimukan n yidles d tmussni deg wakal n lwilaya n Tizi Uzzu yecban: Axxam n yidles Mulud Mɛemmeri d Tneḍfart-is n Azazga, Tamkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant, Axxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine, ulmis adelsan Matoub Lounes n Ain El Hammam akked kra n tamimiwin n lwilaya. Yettwahegga-d yiwen wahil d amerkanti, ideg ara i d-tettili rreḥba n yidlisen (timsikniyin sɣur tezrigin, d yisenza s yibuddan sɣur waṭas n yimura), ama deg Uxxam n yidles ama deg Tneḍfart-is n Azazga neɣ deg temkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant, seg 9h n ssbaḥ alamma d 16h n tmeddit ɣef teɣzi n ddurt, am wakken daɣen ara d-ilin waṭas n yisaragen akked yisikwan ɣef teɣzi n 07 wussan. Ma d ahil n ttiɛad-agi idelsan uzzig n yigerdan, ad d-yili d amerkanti. Ad nezwir s yisikwan n temkerḍt n tɣuri, ttilin-d ddeqs n yiskiwan gar-asen: Uraren n usegmi, asikew n yimuhal n ufus, win n usuneɣ d win tulsa n tmacahut, tira…atg. Ma d wid n Uxxam n yidles d tneḍfart-is n Azazga, ttilin-d akka; win n usuneɣ, n tmucuha, asikew n yimuhal n ufus, taklut, ccḍeḥ aklasik…atg.
Isaragen d leqdicat-nniḍen
Ma d tlata n yisaragen yettwaheggan i lmend n tezrigt-agi tamynut, llan-d akka: Amezwaru, yella-d ass-nni n lexmis 28 meɣres 2019 sɣur umaru d uneɣmas ilemẓi Massilias Ferhani. Wis sin, yella-d sendiḍelli n sseb 29 meɣres, sɣur tneggalt Chabha Ben Gana, i d-yewwin awal ɣef wungal-is “Amsebrid”. Wis tlata, ad d-yili ass-agi ɣef 14h00, sɣur Lounes Salah, ara d-imeslayen ɣef yimura izzayriyen. Isaragen-agi, i tlata yid-sen llan-d deg temkerḍit tagejdit n tɣuri tagejdant n lwilaya n Tizi Uzzu. Ma deg tzeqqa n ssinima, Ammas adelsan Matoub Lounes akked Uxxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine, yettili-d wahil meqqren s waṭas n yisihren; isura, timezgunin, isikwan…atg. Ma d ahil n Uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri n Tizi Uzzu, yekcem deg leqdicat i d-yettwaheggan i lmend n yimuras n tefsut. Am wakken daɣen yetturaǧu, ad kemmelent temsizzeliyin, temsikniyen d leqdicat-nniḍen sya ar ass n lexmis. Mebla ma ttuɣ timkerḍit yettembiwilen (bibilobus), ara yerzun ɣer ddeqs n yimukan n lwilaya n Tizi Uzzu. Yettili-d daɣen wahil n tuqribin, i yebdan seg wass n lexmis 28 meɣres 2019, ara d-yilin deg tɣiwanin-agi: Tizi Ghennif, Makouda, At Dwala, Azeffoun…atg. Ass n lexmist, 04 yebrir 2019, ad d-tili tesfugla n taggara deg Uxxam n yidles Lmulud At Mɛemmer, ideg ara ttunefken yigerdasen n uttekki i yimekkiyen deg tfaska-agi, d warrazen i warrac ara d-yifriren deg yal asikew d yal timsizzelt tameqqrant.
Gh. A.