Afus deg ufus, Asli Mohand ad yidir gar-nneɣ

Ulac d acu akk iweɛren deg ddunit am tegnit n ṭṭiq d waṭṭan, ladɣa ma tekka-d nnig-iɣil-ik. Asli Mohand, argaz bu 37 n yiseggasen, yessexdem akk ttawilat-is d tedrimt-is, armi ur yezmir ara ad iqabel iman-is. Daya i yessawḍen tawacult tameẓyant d tmeqqrant n Asli Mohand, ad d-tger tiɣri i yimezdaɣ n lwilaya n Tizi Uzzu i wakken ad ttekkin akk deg twizi n ujmeɛ n yidrimen i ilaqen i umuḍin-a. D mmi-s n taddart n Ikhelouiene deg tɣiwant n Ait Aissa Mimoun, d ababat n sin n yigerdan. Ixeddem aṣeffi n yidamen seg useggas n 2015 deg ssbiṭer n Tizi Uzzu, d acu kan tikkelt-agi, ilaq-as ad yinig ɣer berra i wakken ad yexdem tamhelt n uleqqem n tegẓelt. Ass-nni n lǧemɛa, tameddit n wass, temlal teseqqamut n taddart-agi n Ikhelouiene d waṭas n tuddsiwin-nniḍen; tidukliwin, tiseqquma n tudar, iselwayen n tɣiwanin… Tettwasbed yiwet n teseqqamut ara d-yelhin s ujmeɛ n tedrimt-agi ilaqen. Dɣa syin i tebda twizi-agi n ujmeɛ n yidrimen, ama di ssuq n Tala Atmane, ama deg temdint n Tizi Uzzu. Yella-d diɣ usersi n wayen din n tbewwaḍin di tḥuna d leqhawi n lwilaya n Tizi Uzzu. “Asli Mohand, yeḥwaǧ lemɛawna-nwen” d wagi i d alugu n twizi-agi. Taɣiwant n Ait Aissa Mimoun merra, tecmel i yiɣallen-is i wakken ad tefk asirem n tudert i mmi-s Mohand, i d-yessutren lemɛawna-s. Yal yiwen yebda s wayen iwumi yezmer, wa yerfed tibewaḍin, wa iɛawen s tedrimt-is, wayeḍ s ttawilat-is, iswi d yiwen d ajmeɛ n tedrimt ilaqen d usellek n Mohand. I wid yebɣan ad ɛiwen, ha-t-an usmiḍen n lbanka : 00200034034130010803 BNA n Tizi Uzzu. Nessaram-as ccfa d ḥellu i ASLI Mohand, akken gar-nneɣ ad ibedd.

Adaoun Abdelghani