Agerruj ur nkeffu

Yella yiwen n urgaz, ixeddem ur yesεi deg wul-is tifenyent wala laεgez, acku yeḥsa lγella tettas-d s leεtab. Ihi, isnejmaε-d arraw-is, ihedder-asen, ineṣṣeḥ-iten i wakken ad ẓren belli lxiṛ deg ttidiren yusa-d s leεtab akked ccqa, ur illi i d-ittewwan weḥd-s, yerna afenyan yekreh-it lfaεl-is. Maca tarwa-s, zzhan di lxiṛ, tteklen γef baba-tsen, lqut deg uxxam yewjed, acimi leεtab yal ass? Segmi i ten-iwala baba-tsen, mačči d uḥdiqen, u netta d amγar, yessawel-asen, nejmaεen-d yenna-asen: « A tarwa ». Nnan-as: « Anεam”.
-Bγiγ ad aken-weṣṣiγ, ma yella mmuteγ, γurwat aql-i ffreγ yiwen ugerruj deg wakal-nneγ win ara t-yafen yawi-t.
-A baba mel-aγ-t ad t-id-nawi mi akka telliḍ, bḍu-aneγ-t s lḥeq.
-Ala, agerruj ulac win ara t-id-inadin siwa ma mmuteγ.
Asmi i yewweḍ wass n umγar, arraw-is uγalen γef leqrar armi yekfa, uγalen s kra n wayen ṛwan, ctaqent. Yenṭeq-d yiwen seg watmaten-nni: « Mačči, yenna-aneγ baba, ad fell-as yaεfu Rebbi, belli yeffer agerruj? Nnan-as: “S tidett”.
-Yyaw ad t-nqelleb. Yal yiwen neγ sin ad ṭṭfen iger alamma nufa-t, ad t-nebḍu d atmaten.
-Neqbel.
-Ddmet-d iqubac d yimegran, gellbet akal, kset aẓru alamma iban-d ugerruj yeffren, imiren yeshel beṭṭu. Ruḥen acḥal d ussan, ttin-d akk igran-nsen, armi win I ten-iwalan, iγil kerrzen s yilfan, ur d-iban wara, la agerruj la tawizet. Yenṭeq yiwen seg-sen: “Ay atma, d acu tennam? Nnan-as” “Naεteb baṭel ».
-Tura ay atmaten takerza i iweεren, aql-aγ nexdem-itt, yyaw meqqar ad nezreε irden, d lεib ad aγ-d-walin medden nekrez ur nezriε. Akken i teḍra, zerεen igran-nni, armi i d-ufan iman-nsen la meggren nneεma, jemεen rnan zağwen, yuγal inṭeq-d wuḥdiq gar-asen: “Ay atmaten, ziγ s tidet yella ugerruj.
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