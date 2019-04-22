Ugur ameqqran di tmetti d lqella n ttṛebga, acku d nettat i d asalas alemmas. Acḥal d yiwen ara tafeḍ yeγra, maca ur tezmireḍ ad tawiḍ yid-s ula d amecwar wezzilen, imi ḥedd ur yefhim, ur ittuṛebba, d ayen nettidir. Yekka-d waya si sebbat imxalafen, llaẓ sεeddan yimawlan di lewqat yezrin yal yiwen anida i t-iẓrez. Yella walbεad, yesεedda lḥif yecfa fell-as, yerra-t d taγuri, yella wayeḍ, yerra-t d tijehli. Γef waya, newwi-d yiwet n tmacahut deg umedya-agi. Yella yiwen urgaz, yal ass ihedder i warraw-is: “A tarwa ur yelli kra i d-ittasen kan akka, ilaq ad tilim d irgazen. A d-tenṭeq yemma-tsen: ‘’A-ten-an d irgazen”.
Argaz: “Win yellan d argaz ur iggan ara alamma d lweqt n yimekli, maca d netta i d-yettṣewwiren ayen akken ara yečč, nekni zik neṛwa leεtab, nectaq aγrum”.
Tameṭṭut: “Ihi tura! nutni yefka-d unyir-nsen”.
A tameṭṭut, anyir ur d-yettak ara alamma tefkiḍ-as, aql-i ṛwiγ leεtab, mačči d yiwen wass ad asen-nili d i lmendad.
Awlidi d anyir-nsen i d-yefkan, di leεnaya-k anef-asen i warrac.
Yal ass akken, armi d tikkelt, yezɛef urgaz nezzeh, yeggul ar d asen-yefk tamsirt i seg ara fhemen. Yeddem lekwaγeḍ-is yenna-asen: “Lḥaṣul, aql-i ad ruḥeγ γer yinig”. Iruḥ. Akken εeddan kra wussan, yebda laẓ d lḥif γef uxxam la d-iγelli. Ayen akken akk wulfen, ulac-it, imir-n fehmen belli d baba-tsen i yettγummun ixejḍan n wuguren n ddunit. Argaz, yeqqim, yebγa ad jeṛṛben acḥal teswa lxedma. Asmi I d-yuγal, qublen-t yakk s imeṭṭawen, yal yiwen acu i as-yettcetki. Tenṭeq tmeṭṭut-is: “Annaγ ay argaz, teğğiḍ arraw-ik i cceṛ ur d-tennulfaḍ fell-aγ”. Argaz: “Nnaγ asmi ruḥeγ d anyir-iw kan i wwiγ, wamma anyir-nsen γur-sen i yeqqim. Acimi ur asen-d-yefki ara? Neγ tura waqila d anyir-iw i d-yettaken. Ssarameγ kan ad yili tfehmem tamsirt-agi”.
Yahia Yanes