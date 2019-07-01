Arraz amenzu i terbaɛt n Uxxam n yilmeẓyen n Buzgan

Ass-nni n larebɛa 26 yunyu 2019, i tessuli tezrigt tis 13 n tfaska n ccna atrar n Umecras di Buɣni deg unẓul n lwilaya n Tizi Uzzu.
Tella-d tesfugla n taggara, deg Uxxam n yilmeẓyen n Umecras, anda ttwaferqen warrazen ɣef trebbuyaɛ d yinaẓuren i d-yufraren deg tezrigt-agi tamaynut. D tarbaɛt n Uxxam n yilmeẓyen Cellaḥ Muḥend n Buzgan, i d-yufraren s warraz amezwaru, deg temsizzelt-agi n ccna atrar.
Ma d arraz wis sin, tḥella-t-id terbaɛt n Uxxam n yilmeẓyen n Mɛetqa, ma d wis kraḍ, yuɣal i terbaɛt (CSP) n Yiɛeẓẓugen. Arraz n yilemẓi ifazzen yuɣal i Kourd Mohamed n Uxxam n yilmeẓyen n Blida, ma d win n tlemẓit ifazzen, iṣaḥ-d Fekhir Yasmine n Tzeqqa n waṭas n twuriwin n Tizi Ɣennif. Arraz n umẓawan yufraren, yewwi-t Hamouda Rachid n Uxxam n yilmeẓyen n Yiferḥunen, ma d win n teseqqamut n uktazal, yewwi-t ugraw Imuhal n Uxxam n yilmeẓyen n Umecras.
D tadwilt tis mrawet d kraḍet, yeddan ɣef teɣzi n 3 n wussan. Telli tiwwura-as ass-nni n letnayen iɛeddan, tessuli larebɛa-agi deffir-nneɣ. Mbeɛd kraḍ n wussan n temsizzelt i iɛeddan deg tegnatin yelhan, azal n 14 n trebuyyaɛ i d-yerzan seg Blida, Tubiret, Taɣerdayt, Tizi Uzzu.
Ma ɣef yiswi n tfaska-agi, iberreḥ-d unemhal n Uxxam n yilmeẓyen n Umecras Mass M. Lɛerbawi, yenna-d :”Iswi-nneɣ deffir tfaska-a, d asenɛet n wayen yefren deg yilmeẓyen-nneɣ d tukci n tegnit i yixulaf-agi n tẓuri, yewwin abrid n ccna atrar”.
Adaoun Abdelghani