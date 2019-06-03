Asarag n tujjya ɣef waṭṭan n ssker d tmeɣra n thara n yigerdan

Mazal tettkemmil tddukkla tadelsant “Imnar n Tdukli” n Ait Aissa Mimoun leqdic-is deg usuddes n yisaragen yemxalafen. Dɣa, ass-nni n lǧemɛa, 31 maggu 2019, ɣef 21h00 n yiḍ, deg usɣim n Waggur Azeggaɣ Azzayri (CRA) n Ait Aissa Mimoun, yella-d usarag aneggaru n tddukkla-a deg waggur-agi n remḍan. D timilit n tujjya i gan sin yimejjayen-agi; aduktur Benassil Amar akked uduktur Becheker Mehdi. Wwin-d awal s telqay deg usarag-agi-nsen ɣef usentel-agi agejdan “Aṭṭan n ssker n yal ass”. Am wakken daɣen i d-mmeslayen ɣef wamek i d-yettnekkar lehlak-agi d wamek nezmer ad t-ndawi uqbel ad ifat lḥal.
Mass Benassil Amar, i d-yebdan ameslay deg usarag-agi, anida yesnemmer iɛeggalen n tddukkla-agi ɣef usarag-agi ɣef waṭṭan n ssker, imi ɣur-s d timilit n useɛlem d uwelleh ama i wid yuḍnen ama d wid iṣeḥḥan. Iberreḥ-d: “S temliliyin yecban tigi, ara nessiwweḍ ad nessefhem i medden aṭas n temsal yerzan aṭṭanen i yuḍnen medden. Ma d iswi-nsent d awelleh d useɛlem n yimdanen i wakken ad ḥadren iman-nsen ugar”. Syin akkin, mi yebda asarag-ines, yesbadu-d qbel aṭṭan-agi n ssker, yenna-d belli : “Lehlak-agi, qqaren-as aṭṭan uffir, imi ur yesebgan ara ɣer berra leɛyub-is.
Ssawalen-as daɣen, aṭṭan asusam imi iteddu s ttawil deg tfekka n umdan mebla ma tḥulfaḍ i kra n uqraḥ…”. Am wakken daɣen i d-yefka leḥsabat n yimḍan deg umḍal alaḥsab n tseddut tamaḍlant n tezmert (OMS), i d-yeqqaren belli azal n 442 n yimelyan n yimdanen i yuḍnen lehlak-agi. Gar 11 n yimdanen ad yili yiwen yehlek, dayen ara aɣ-yefken leḥsab n 1/6 n yimdanen n umaḍan helken lehlak-agi n tallit-agi. Syin akkin ikemmel ameslay Mass Becheker Mehdi, anda i d-yeḥder ɣef tewsatin (leṣnaf) n waṭṭan-agi, dɣa yenna-d : “ Llan aṭas leṣnaf n lehlek n ssker, maca nexter ad d-nemmeslay ɣef sin-agi n leṣnaf igejdanen n waṭṭṭan-agi.
Ṣṣenf amezwaru d win yettḥazen igerdan akked yilmeẓyen ur newwiḍ ara 40 n yiseggasen. Ma d ṣṣenf wis sin, yettḥaza imeqranen yugaren 40 n yiseggasen”. Am wakken daɣen i d-yemmselay ɣef udawi-nsen, yenna-d: “Ṣṣenf-agi amenzu, yettili-d udawi-ines s usafar n lansulin (Insuline), ma d wis sin-agi, yettili-d udawi-ines s tkaciyin d tɛeqqayin…”. Yella-d diɣ wawal s teɣsef ɣef tmental i t-i d-ixeddmen d wamek yezmer ad t-yeqḍeɛ umdan. Ɣer taggara, fkan-d ayen din n yiwellihen i yimuḍan n waṭṭan-agi s ttawil n ttṣawer. Am wakken diɣ i d-mmeslayen ɣef tewtilin neɣ ayen s wayen yezmer ad yeglu waṭṭan-agi ɣef win ur nettḥadar ara, gar uderɣel, d tmettant n tgeẓal, agzam n kra di tfekka n umdan…atg.
Mi sulin awal-nsen, yella-d uskasi sɣur wid yellan deg tzeqqa-nni, yezzi wawal deg-s ɣef waṭas n temsal i d-yeqqnen ɣef usentel-a “Aṭṭan n ssker, yerza merra tawacult” i fernen yimsirgen-agi ad yili d azwel n usarag-agi-nsen. Am wakken daɣen i d-yella wawal ɣef wacu i ilaq ad yexdem win ihelken d wayen ur nlaq ara ad t-yexdem. Sḥersen daɣen ɣef usefqed n waṭṭan-agi ɣer medden merra, ur ilaq ara ad t-yugad yiwen, imi d aṭṭan yettudawan. Ɣer taggara, ad nesmekti belli d wagi i d asarag aneggaru i d-thegga tddukkla-agi deg waggur-agi n remḍan. Imi tesuddes-d yakan sin uqbel wagi, yiwen ɣef tussnamdan (psychologie) wayeḍ ɣef tuddsa n tmetti taqbaylit.
Tella-d tmeɣra n thara i warrac n Wat Wagennun
Thegga-d tddukkla tadelsant Imnar n Tdukli n At Ɛissa Mimun akked Waggur azeggaɣ azzayri yiwet n tmeɣra, ddurt iɛeddan, i lmendad n thara n yigerdan. Tɛedda tmeɣra-agi deg tugnatin yelhan imi i asen-yeɛǧeb mliḥ i twaculin n warrac i teɛna temsalt-agi n thara. Ferḥen dayen kan s leqdic am wa. Deg wawal-is, yesnemmer aṭas uselway n tddukkla Imnar n Tdukli, Mass Adaoun Abdelghani, s kra n win i d-yefkan afus n lemɛawna deg leqdic-agi, ama d anemhal n Waggur azeggaɣ azzayri, Mass Ali Kheddam iwumi tuɣal diɣ ass-nni tejmilt, ama d anemhal n uxxam n tmeɣra Le Berbère, Mass Moukhtari neɣ icennayen akked yiɛeggalen n tdukla. Mebla ma yettu tiwaculin n yigerdan. Am wakken daɣen yessarem-asen cfa s lɛejlan. Ad d-nesmekti kan belli tiddukkla Imnar n tdukli mačči d leqdic-is amezwaru.
G Amazigh/S Yamani