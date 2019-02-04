Aseqleɛ n umsizwer n taddart zeddigen

Am wakken yella yetturaǧu, iberreḥ-d ussan-a kan Useqqamu aɣerfan awilay n Bgayet s useqleɛ n teẓrigt tamzwarut n umsizwer n taddart zeddigen deg yakk tiɣiwanin.
I lmend n umaynut-a, yeɛreḍ uselway n Useqqamu aɣerfan awilay n Bgayet, Mass Mhenni Ḥaddadu, wid i terza taluft, i wass n ahad 30 yennayer, akken ad mmeslayen ɣef kra n tektiwin i d-ilulen deg wayen yerzan tiɣri i yisenfaren d usebɣes s warrazen. Tebda temlilit-a i ten-ijemɛen seg 10:00 n tsebḥit, deg tzeqqa n yiswiren n waɣir. Wid i as-iḥeḍren s umata, d iselwayen d tɣiwanin, d ufrinen n yiseqquma akked yimḍebbren n tddukkliwin tidiganin.
Deg teɣzi n wugar n yisragen n uskasi, yella-d usefhem ɣef tarrayt ara yettwaddmen deg umsizwer n taddart tazedgant, am wakken yettwawi-d wawal ɣef tiɣri i yisenfaren isddukklanen i useggas-a ajdid n 2019. Ddeqs n tddukkliwin i yellan di ttiɛad imi asent-tehwa tikti n tiɣri i yisenfaren, rnu daɣen nwant ad gzunt ugar iberdan d tewtilin n tikkin. Yuɣ lḥal, kra n win i d-ibeggnen lebɣi-s, yettunefk-as-d ukaram n wayen akk ilaqen d izmamen i ujerred.
Ma ɣef warrazen n taddart zeddigen, ad ilin ugar n semmus, imi yezmer ad yaweḍ umezwaru ɣer 5 n yimelyan dinar.Ɣef wawal n uselway n Useqqamu aɣerfan awilay, iswi n usnulfu n umsizwer-a akked tiɣri i yisenfaren, d adegger n tddukkliwin d yilemẓiyen ɣer uḥerrek d leqdic i ubaɣur n tigawin iwennɛen d tneflit tadigant.Yelha ad d-nesmekti daɣen, belli llant yakan tɣiwanin i yebdan seg waṭas-aya aheggi i tikkin deg umsizwer-a n taddart tazedgant s uɛiwed n lebni, asizdeg n yiberdan d ucebbeḥ n yimukan. «D ayen yelhan wayen akka i d-yesnulfa Useqqamu aɣerfan awilay. Ahat ugar n tezdeg ara nettwali di tuddar-nneɣ, ad yili daɣen uɛaned gar tddukkliwin ɣef wanta ara iqedcen, anta ara d-ibanen ugar n tayeḍ», i d-yenna yiwen n umeɣnas asddukklan.
M. K.