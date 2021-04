Asqif n udlis Lmulud At Mɛemmer

D tikkelt tamezwarut i d-yella Usqif n udlis “Lmulud At Mɛemmer” di tɣiwant n At Yanni i tsuddes Tddukla tadelsant d wuraren n yilmeẓyen n uxxam n yilmeẓyen KEDDAC Ɛli n At Yanni. Ahil yefreq ɣef teɣzi n krad n wussan 08, 09 akked 10 yebrir 2021. Ihi di temlilit-agi akked tsekla, rzan-d aṭas n yimyura ama d wid mucaɛen ama d wid i d-ilulen d imaynuten. Rzan-d daɣen yixxamen n tezrigin deg-sen: IMAL, LA PENSÉE, FRANTZ FANON, KOUKOU, IMTIDAD, IMRU, APIC, CASA, ACHAB, TAFAT…atg.

Yellad wahil d amerkanti, isaragen d uskasi s ɣur Amin Zaouii, Tiziri Bachir, Tanina Ḥelouane d wiyaḍ. Asenzi n yidlisen s ubuddu akked yimraḥen n tira, timucuha, unuɣ, ayrad, asaru n wunuɣ, taɣuri deg temkerḍit ileḥḥun n Tenmehla n yidles n ugezdu n Tizi Uzzu. Yella-d diɣ ccna, tamedyazt, timsizzliyin (asteqti/tiririt) ɣef yidles gar yinelmaden n uɣerbaz alemmas d timlilit akked yinaẓuren d yimyura. Ad nesnemmer wid d tid yakk iqedcen deg yiswi i wakken ad tefrari ṛreḥba-agi n udlis di tezrigt-is tamezwarut. Leqdic-agi d ayen igerẓen ama i tsekla, ama i yidles, ama i yilmeẓyen. Imi yesɛa azal meqqren deg usnerni n tmusni d useḥbiber ɣef tira d tɣuri n yidlisen.

“Imɣan, i wakken ad imɣuren, ḥwaǧen aman. Aman n wallaɣ d tamussni”

Chanez Daḥlal