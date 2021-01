Ayen i d-yufraren deg useggas yezrin 2020

Ayen yeṭṭfen lwelha n yimdanen s waṭas deg useggs-agi yezrin 2020, d aṭṭan n Covid-19 i yemɣen ɣef tmura akken ma llant. Yebda-d seg tmurt n Ccinwa, syin yemmeɣ akk timura n umaḍal. Ayendin i iḥuza, u aṭas deg-s i yemmuten. Ulac tamurt tezgel tmettant, xas ulamma yemgarad umḍan seg ta ɣer ta. Ɣer taggara n useggas 2020, ssawḍen yimussnawen ad as-d-xelqen acṛaḍ mgal aṭṭan-agi n Kuruna. Ha-t-an ihi yebda deg waṭas n tmura. Ad d-yili deg Lezzayer, ɣef wakken i t-id-nnan yimḍebbren, deg waggur-agi deg-i nella. Aeggas-a n 2020, yegla-d, diɣ, s tmettant n wudmawen mechuren n tmurt n Leqbayel, yecban acennay Idir, acennay Belkhir Med Akli, aselway n JSK, Moh Cherif Hannachi, amyurar n JSK, Mehrici, Yemma-s n Matoub Lounes, Aldjia Matoub d wiyaḍ. Rnu ɣer twaɣit-a, aṭas n yilmeẓyen i yettwaṭṭfen ɣer lḥebs, yal wa s sseba. Seg tama n tdamsa, zyada ɣef uneḥbus n waṭas n tḥuna akked tkebbaniyin, yekker uhetwir ula deg ENIEM anda xeddmen ugar n 1 500 d amdan. Seg tama n tsertit, d lehlak n uselway Tebboun i yeṭṭfen taqacuct ɣer taggara n useggas imi iɣab ugar n sin wagguren (seg taggara n tuber armi d 13 deg duǧember).

Yella yettdawi deg tmurt n Lalman. Yella-d diɣ ufran n Tmendawt tamaynut. Am wakken yettwaḥbes umussu aɣerfan iwumi semman ‘’Hirak’’. Seg tama n yidles, xas ulamma ḥebsent akk tfaskiwin, maca leqdic ikemmel akken-nniḍen. Dɣa, aṭas i fursen tagnit n ukman i wakken ad arun, ama d ungalen, tullisin neɣ timezgunit…ag. Aya, iban-d deg usizreg n yidlisen i d-yeffɣen deg useggas-agi. Yal ass, yettlal-d udlis amaynut, irennu-d ɣer tsekla tamaziɣt/taqbaylit. Ayen-nniḍen i d-yufraren deg useggas-a, d asuqel n usaru ‘’l’Opium et le bâton’’ ɣer teqbaylit sɣur Samir Ait Belkacem. Ula deg yiẓdewa inmettiyen, tuɣ aẓar s telqayt teqbaylit am wakken yekcem Seksu Unisco. Seg tama n ugama, akken yebɣu yili lḥal, cebḥen-d yidurar s udfel. Aseggas ameggaz.

Hocine Moula