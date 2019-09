Cemmten yizebbalen udem n tɣiwant

Sin n wagguren tura segmi tettwamdel tɣiwant n Tifra s yiɣil, tettwabna tewwurt n unekcum sɣur yimezdaɣ n yiwet seg tudrin n tɣiwant. Ma d ssebbat n umdal-a mačči d yiwet, gar-asen d uguren sɛan wat taddart-a d uselway n tɣiwant akked yir assaɣen i yezdin snat n tuddar. Ɣur wid imedlen tiwwura n tɣiwant seg umewaru n yulyu yezrin, tigawt-a-nsen, walan-tt d tifrat i ferru n yiɣeblan. Ma d imdanen n tudrin-nniḍen, yal wa amek yeqqar, yal wa s ṛṛay-is, almi uɣalen taggara-a mwatan yakk ɣef yiwen n wawal, acku teɛna-ten yakk temsalt, imi aɣlaq n tɣiwant-nsen d tigawt ur d-nettawi lfayda ula i yiwen.

War ma nemmeslay-d s telqey ɣef wugur n lekwaɣeḍ, ulac anda ara ten-xedmen, am wid yerzan leɛqud n tissulya neɣ n tmettant, win issenzen takerrust neɣ yuɣ-d, ur yezmir ad yexdem lekwaɣeḍ, ula d tasekka n temnaḍt n Ikeǧǧan i yellan tettsellik, temdel seg tama-ines sɣur wid ixeddmen din yakan, imi tacehrit-nsen n waggur teḥbes. Tineggura-a, wwḍen-asen-d yizebbalen ɣer yixxamen, ma d tifrat i ujmaɛ-nsen ulac. Dɣa deg udewwar n tuddar n Ikeǧǧan (azal n 10 tuddar), ttemɛebbarent d wugur-a i yerran tammnaḍt-nsen, i yellan tecbeḥ, amzun d agudu.

Yal ass ammus yettnernay, tamentilt n waya, imi ikamyunen n tɣiwant yennumen ssuffuɣen zzbel-a yal tanezzayt, ḥebsen ɣef lxedma, qqaren ulac lmazut swayes ara lḥun yikamyunen-a. Lmazut i d-ttawin s lamer n tɣiwant, ula d aɛessas-nni n uparking n tɣiwant yemdel tawwurt ideg ttilin yikamyunen, ur tteffɣen, ur keččmen. Ussan iɛeddan, tekker-d tebɣest ɣur kra n yimezdaɣ n tuddar yecban At Ɛacur, Tafrawt, Lqelɛa d tiyaḍ s tmeɣzelt (volontariat), ttekksen azebbal, yettawi-t yiwen seg yimezdaɣ yesɛan akamyun, maca uɣalen ɛyan ula d nutni, acku lewsex yettuɣal-d akken yella yal sin n wussan. Annect-a, yeǧǧa udem n temnaḍt-a yuɣal yecmet, ula ma yerza-d uberrani ɣer din, ad iqejjem seg liḥala ideg ttidirent tuddar-a.

Addad-a, yezmer ad d-yeglu s wayen ur iqebbel leɛqel, s waṭṭanen iweɛren, ma teqqim akka temsalt war tifrat. Nesteqsa yiwen n umezdaɣ seg taddart n At Ɛacur ɣef yir addad-a ideg i d-teqqim temnaḍt-nsen ussan-a n unebdu, yenna-d s usḥissef: “Ssebba n liḥala-agi, kkin deg-s snat n tamiwin, am wid iɣelqen axxam n tɣiwant, am lmir yellan d aqerru ɣef tɣiwant-a, yewwi-d ad d-iger iman-is i ferru n uɣbel ucmit am wagi. Ma nebɣa tezdeg i tɣiwant-nneɣ, ilaq yal wa ad isemmeḥ acemma seg wayla-s akken ad d-ters talwit d tallelt gar yimdanen”.

Ttidiren yimezdaɣ n Ikeǧǧan ugur n tumnayt

Ɣas ma deg waṭas n tikkal nettmeslay-d ɣef ccbaḥa n tudrin, ayen kesbent d abaɣur d wayen iɣef qeddcent deg yidles, maca tikwal-nniḍen yelha ma nessekfel-d kra n lexsaṣ i ttmaggarent tuddar, ahat d tagnit ad d-yali nnif akken ad ttwafrun yiɣilifen-a sɣur wid terza temsalt. Dɣa gar yiɣilifen i ttemlilin yimesdurar n tmurt n Leqbayel, nefren ad d-nemmeslay ɣef yiwet n tama tamsedrart.

Tagi d tamnaḍt n Ikeǧǧan, imi ttidiren yimezdaɣ-is aɣilif d ameqqran yal ass, d aɣbel n tumnyat i ixuṣṣen nezzeh d war tuddsa n yinehharen i ixeddemn akken bɣan, melmi bɣan. Rran imdanen zun d taɣawsa i swayes rebbḥen tadrimt mi as-sran, daya. Ikeǧǧan, d yiwet n temnaḍt tamsedrart, d adewwar i d-yesduklen 10 n tuddar, tettabaɛ taɣiwant n Tifra d wasun n Sidi Ɛic. Yettili-d ssuq yal ass n larebɛa, din i d-ttawin ayen i ten-ixuṣṣen d wayen ur nettnuzu ara deg tḥuna n tudrin, maca mi ara d-mmektin ugur-a n tumnayt, tteɛwaqen deg yiman-nsen amek ara xedmen, ladɣa deg tsemhuyt-a n unebdu yerɣan, ur telli ula d tadarit deg wadeg n uraǧu deg Sidi Ɛic.

Ɣef waya, nesteqsa yiwen n umezdaɣ d ilemẓi, yenna-d: “Aɣilif-a, yuɣal d aɣilif n lqern, acku mačči kan aseggas-a i ɣur-neɣ aɣbel meqqren yecban wagi, d iseggasen-aya d nekni d taɣawsa n wurar gar yifassen n yinehharen n yifurguten”. Imezdaɣ dɣa acḥal d tikkelt i ssutren lkiran deg tɣiwant akken ad yefru uɣbel-a, maca ulac tameẓẓuɣt ara d-yeslen, ladɣa imir-a, d ugur-nniḍen i d-yernan, imi temdel tɣiwant-a, ula d lecɣal-nniḍen ur zmiren ad ten-frun. Yerna aɣbel mačči deg lexsas n yifurguten i yella, imi ttwajerden 23 ɣer Tenmehla n usiweḍ deg ujerriḍ-a Ikeǧǧan – Sidi Ɛic, maca ugur a-t-a-n deg war tuddsa, d uḍfar ur d-nettili ara sɣur imasayen akken ad gerrzen lecɣal akken yessefk i yimezdaɣ n tuddar yečča lḥif.

Khaled Achoui