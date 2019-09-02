Cwiṭ ɣef uḍebsi n Karim Tizuyar

Yessuffeɣ-d unaẓur Karim Tizuyar, ussan-a yezrin, aḍebsi-s amaynut n ccna s i d-iberreḥ i wid i t-yeṭṭafaren, deg useggas n 2018. Ddant-d deg yiseɣrez-a 8 n tezlatin, i yeɛreḍ ucennay ad yecnu s wudem yelhan d wallalen yemgaraden n uẓawan. Imi dɣa, akken i t-id-yenna yakan deg yiwet n tdiwennit i as-yemmuggen, ɣas ma iḍurr-it waṭṭan, netta yexdem ayen iwumi yezmer, yefka akud i yiman-is, akken ad d-yuɣal s wayen ara iɛeǧben i medden, tugart imḥemmalen-is. Deg wayen yecna dɣa i lmend n umaynut-a, nezmer ad d-nini d ayen icudden s umata ɣer tmetti, ɣer tudert, ɣer yinezgumen n umdan d usmekti n yinaẓuren. Deg tezlit tamezwarut “Yusa-d yiwen n wass”, d ameslay ɣef tudert d wudem n ddunit imi yal yiwen amek i as-in-tsaḥ nnuba.
Deg tis snat “Ikumirsiyen”, d izen i yebɣa ad d-yessiweḍ unaẓur mi d-yenna abeɛda:
“Uuk ɛyiɣ, ur bɣiɣ
Ad iliɣ akken i yi-yebɣan
Ɣas ɣliɣ ur kniɣ
S nnif ttqabaleɣ ussan
Ttnadiɣ ur d-ufiɣ
Si zik tadukli iseḥḥan
Ttmenniɣ ad waliɣ
Yewwas tuɣal-d s amkan”.
Dimi di tezlit-a, ikemmel daɣen yenna-d:
« Ḥeḍreɣ lliɣ d lḥaḍer
Lasel ikellex-it zzman
Ula d win yellan d lḥerr
Ḍewwren-as am yizerman
Lxir yettaǧǧa-d ccer
Laman yettaǧǧa-d lexḍer
Azger yettaǧǧa-d leɣbar
Atraktur yesɛa ddexxan”.
Deg taɣect i d-iḍefren, yecna Karim Tizuyar ɣef lɣerba d waṭas n usbeggen n lxiq n yisuram. Syinna, d tizlit ideg i d-yemmeslay cwiṭ i wid i as-yettḥessisen ɣef waṭṭan-is. Ma yella deg tezlit “Cfiɣ zik-nni”, yuɣal ɣer ccfawat n temẓi, di Tmurt akked yimdukkal, iɣef i d-yenna tella lehna, tella nneyya. Yuɣal yecna asirem ɣef waṭṭan-is deg tezlit tis 7, syin akkin yewwi-d tizlit ɣef wayen iceɣben aḥric ameqqran n tmetti, d ɣef yinezgumen-is imiranen. Ma ɣer taggara, d asmekti n kra n yinaẓuren iwumi yerra tajmilt dɣa.
M. K.