D asbeggen n tebɣest i sɛan yimeɛḍar

Yeɣra Mulud At Ɛezdin tasenselkimt di tmurt n Fransa. Seld kra n umecwar netta d amasay deg yiwen n wadeg n yisallen s teqbaylit, iger deg ucqirrew-nniḍen, mi yesɛedda asileɣ deg umaḍal n tkamirat d yisura. Mi d-yewwi agerdas, yebda asnulfu n yisenfaren-is n usliẓri. Gar yisura imecṭaḥ i iga, yella yiwen, i d-ijebden awellih n waṭas n medden, ɣef wamek sɛeddayen kra n yimeɛḍar ass-nsen s lebɣi d tebɣest.

Deg-s ad nwali asegbar agejdan n usaru-a, iwumi qqaren Ḥusin, yettqazam akk iɛewwiqen i d-yettmagar yal ass akken ad yeg lecɣal-is, ad yidir tudert-is. Nesteqsa ilemẓi bab n usaru, ɣef yiswi-s seg usuffeɣ n uqeddic-a, yerra-aɣ-d: « Aṭas n temsal i nra ad d-nesbeggen s usaru-a, ama d nekk ama d Lḥusin, iγef i d-yettmeslay usaru. Lḥusin d ameddakkel-iw, neɛdel tikti γef waṭas n tlufa. Nesḥassef imi ameɛdur nettwal-it d meskin γas ma ur nessin ara amek yettidir. Nesḥassef diγen aṭas imi tamurt n Lezzayer ur tga ara allalen ilaqen i yimeɛḍar yellan di tmurt-nneγ. Tikwal, mi ara nwali ameɛḍur yennuγni, neqqar-as d ayen i as-iketben meskin. Ala, ameɛḍur am yimdanen merra, yezmer ad yidir di tumert ma yesɛa ayen ilaqen : ad yeg axxam, ad d-yawi aγrum i warraw-is, ad yenfeɛ tamurt-is, ad yezdi lqedd-is am netta am yimdanen ur nesɛi ara kra n lexsas di tfekka-nsen», i d-yenna umsufeɣ Mulud At Ɛezdin.

Send ad d-yernu: «Deg usaru-a, llan diγen kra n yiznan i yeffren gar tegnatin d tugniwin, maca aya ad ǧǧeγ yal yiwen ad t-id-iγer. Asaru-a, xedmeγ-t s tefransist d teqbaylit akken ad yaweḍ yizen akk amaḍal. Leqdic-a, d ayen i yehwan ama i Yiqbayliyen ama i Yirumiyen. D ayen i yi-yesferḥen ayendin, acku akka ara nebnu tiqenṭyar gar yiγerfan», i d-yenna ɣer taggara.

M. K.