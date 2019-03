D tajmilt i Ǧamal Ɛellam

Ddurt iɛeddan, i tebda s wudem unṣib Tfaska taɣelnawt n usaru amaziɣ deg tezrigt-is tis 17. Yella-d waya ass-nni n lexmis, 28 deg furar, ɣef 15h n tmeddit deg Uxxam n umezgun Kateb Yasin n Tizi Uzzu. D tazrigt tella-d d tajmilt i ucennay ameqqran Jamel Ɛellam i yemmuten ass n 28 Cutember 2018 di tmurt n Fransa.

Am yal tazrigt, yettili-d wahil d amesbaɣur s teɣzi n setta wussan. Ass amezwaru yebda s usaru n Ǧamel Ɛellam “Banc Public” i d-yeffɣen deg useggas n 2012. Yettmeslay-d Usaru-agi ɣef yiwet n teqcict i izaden di ṣṣifa. Tebda teqsiṭ-is mi teqqim deg yiwen ukersi; win i d-iɛeddan, ad yeɛreḍ, ad tt-yawweḍ, meɛna nettat ur d-terri ara lwelha-s ɣur-sen… Ddeg tfaska-agi, ttekkan aṭas n yisura yemxalafen di ṣṣenf: Gar usaru awezzlan akked usaru aɣezzfan.

Akken daɣen i nexdem tamawt belli isental i d-xtaren yilmeẓyen mxallafen. Gar tmetti, tayri, addal d umezruy . Ad d-nader isura i yettekan deg temsizzelt : Deg wass Lǧemɛa, iɛedda-d : ”Isegmi n tayri “ n Lounes Medjnah, syin d asaru “ L’islam de mon Enfance’’ n Nadia Zouaoui. Ma yella d wis kraḍ d “Juba 2” n Mokran Ait Saada, syin d asaru “Uɣal-d” n Hafidh Ait Braham, mbeɛd d asaru “Celui qui brule” n Slimane Bounia.

Yessula wass s usaru n Nabil Chalal “Ayɣer a ddunit”? Ma yella deg wass n 02-03-2018, yebda s usaru n “Le choc” n Karim Moual , syin d “Tamacahut n Selyuna” n Aziz Chelmouni, mbaɛd d asau “Azmul n tigemi” sɣur Lynda Dahmani, “Tigejda n ǦerǦer”n Riad Larbi. Ma yella d Yahia Haddadi ittekka s usaru n “Tayemmat” , syin akkin iɛedda-d usaru “I ttazalen iseggasen” n Djamel Ould Braham. Di taggara n wass, walan yimferǧen asaru ”Tili” n Sliman Boubkeur akked usaru “War derz lfetna” sɣur Amar Amarni.

Ad nuɣal ɣer wayen i d-yewwi wass n 03-03-2019. Asaru amenzu s wayes yebda wahil n wass-nni d “Le rival” n Nassim Khelladi , syin “Ne rien écrire sur mon epitaphe” sɣur Omar Amroun. Akken i d-nenna, yakan, isura mxalafen yisental-nsen imi ula d JSK tesɛa amur-is s usaru “Jsk asmi terbeḥ Joyeuse saga des kanaris” sɣur Abderezak Larbi Cherif, mbeɛd iɛedda-d usaru “Asefrek n yiḍuman di Buzgan” n Djamel Bacha, “Iɣalen yedduklen” n Rabah Hattabi, “Debza w dmaɣ” n Ahmed Hadibi, syin d asaru “Mazal isegmi-is leqqaq” n Moussa Sayad, imir yusa-d “Mirage” n Merwan Bourezg, di taggra d asaru “La bouteille d’ailleurs” n Nabil Meziani .

Akken daɣen i d-yella usenɛet n yisura “Le chant des cigales”, “Itij n Zira” n yusef Gusem, “Le sang et l’argent”, “Tiɣersi”, “Iseflan”, “Amendil”, ama deg Uxxam n yidles n Ɛin El Ḥemmam, Iɛezzugen, Draɛ Ben xedda neɣ Tirmitin. Akken daɣen i d-llant timliliyin deg Uxxam n yidles Mulud At Mɛemmer, anda sqerdcen yimsuffɣen n yisura aṭas n temsal i icuden ɣer ssinima amaziɣ. Gar wid i d-yessekkren timliliyin-agi ad naf Salim Aggar, Rachid Benallal, Ali Mouzaoui d Ahmed Bedioui. Ula d wid iḥemmlen tira n yiḍrisen n yisura, ula d nutni sfaydan-d s yiwen n usileɣ i d-yeḍran deg Uxxam n yidles n Tizi Uzzu sɣur Malek Laggoune. Ma nger tamawt, ad naf d akken ur gtent ara tzeɣwa aseggas-agi am yilindi. Ass n ufran n warraz n tzemmurt n wuraɣ, ad yili azekka n ttlala deg Uxxam n umezgun Kateb Yacine sɣur taseqqamut n ufran i deg-i llan Said Oulmi, Mouhamed Oudjedoub, Nasser Yahmi, Cherf Mammeri akked Seddik Ghania .

Souhila Yamani