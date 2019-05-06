Dinna ara turar JSK talɣuɣa i d-iteddun (2019/2020)

Asuddis addalan (complexe sportif) n 50.000 n yimukan n Tizi Uzzu, iseg i d-tesfaydi terbaɛt n yilmeẓyen n Leqbayel (JSK), ad d-yewjed deg wakud i as-d-yettuɛeggnen, di taggara n waggur n ɣuct i d-iteddun. Iberreḥ s waya, lwali n Tizi Uzzu Mahmoud Djamaa, i yerzan ɣur-s taggara n ddurt iɛeddan, anida i yessefqed aswir uɣur wwḍen lecɣal n usenfar-agi. Yenna-d deg tirza-agi-ines, belli ilaq ad d-yili uqader n wazemz n useḍru n usuddis-agi. Am wakken daɣen ilaq ad yewjed sya ɣer taggara n waggur n ɣuct 2019.
D asuddis addalan, ideg yella unnar yettawin 50 000 n yimukan, asensu….atg. Iberreḥ-d unemhal adigan n yilmeẓyen (DJS) n Tizi Uzzu, Abderrahmane Iltache, belli imuhal n usenfar-agi wwḍen ɣer 90% yerna, ma ulac kra n wugur seg ar imir-nni, asarir-a (infrastructure) ad d-yewjed deg Ɣuct. Ad d-nesmekti kan belli, deg waggur n meɣres iɛeddan i sekben yakan 50 000 n yikersiwen n yimferǧen n unnar-agi meqqren, i d-igren s annar taluft n yisem-is.
Imi imḍebbren n terbaɛt n JSK, nwan ad as-semmin ɣef yisem n ucennay Matoub Lounès, ma d kra n tamiwin-nniḍen, bɣant ad as-fkent isem-nniḍen. Ma d aselway n terbaɛt n JSK, Cherif Mellal, yemtawa d umsulɣu Guillaume Mulak i wakken ad yili d anemhal n usileɣ deg wammas n usileɣ n terbaɛt-agi. D amtawa ara yeddun ɣef teɣzi n 5 n yiseggasen, yetturaǧu ad yebdu axeddim-is deg waggur n yunyu i d-iteddun. D Guillaume, ara d-yelhin s usileɣ n yimurar ilmeẓyen ara d-tettrebbi terbaɛt-agi n yilmeẓyen n Leqbayel deg wammas anaddal, ara yilin deg tama n Wad Ɛisi.
Gh. A.