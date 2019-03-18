Gar usuter n ubeddel n udabu akked ureqqeɛ-ines

Ulamma yerra uselway n tegduda Mass Abdelaziz Bouteflika aḍar ɣer deffir deg tefranin n 18 yebrir i d-iteddun, yernu yeẓuẓ-itent ɣer sdat, maca mazal agdud azzayri deg ubrid. Mbeɛd tikliwin timeqqranin i d-yellan ussan iɛeddan, tella-d diɣ tayeḍ ass-nni n lǧemɛa iɛeddan. Segmi i d-yeffeɣ uɣref azzayri s abrid, netta d assuter n ubeddel n udabu i iḥekmen azal n 20 n yiseggasen-agi. Bɣan ad yettwaqlaɛ s uẓar, ad d-yali udabu ara yefren ugdud s lebɣi-s.
Maca imḍebbren n tmurt-agi, lhan-d kan d ureqqeɛ deg-s, kess Lḥaǧ Mussa err Mussa Lḥaǧ. Am wakken d wa i d aṭṭan n tmurt-agi. Deg tallit-agi tis 4 (2014-2019) acḥal d abeddel i d-yellan mebla lfayda, d ayen yellan i yellan. Si Sellal ar Abdelmadjid Tebboune ar Ahmed Ouyahia ar Noreddine Bedoui. Mbaɛd mi yetaxer uneɣlaf amezwaru Ahmed Ouyahia d Mass Noureddine Bedoui i yeṭṭef amkan-is deg umahil n uneɣlaf Amezwaru n tmurt n Lezzayer.
Yella-d wannect-a ass-nni n ttlata, 12 meɣres 2019, deg tfugla n usɛeddi n udabu, i d-yellan deg Leqṣer n Unabaḍ deg Lezzayer tamaneɣt. Am wakken i d-isenned ɣer yidis-is uselway n tegduda aneɣlaf aqdim Ramtan Lamara deg umḍiq n unmazul (nnayeb) n uneɣlaf amezwaru neɣ n uselway n yineɣlafen izzayriyen. Cwiṭ-agi n uɣebbar s allen (abeddel), ur yessemsawi ara tagnit, imi ulmma yetaxar uneɣlaf amezwaru, mazal aselway n tmurt yuɣ aẓar. D annect-agi i d-ibannen seg tmesbaniyin-nni i d-yellan ass-nni n lǧemɛa yezrin deg ddeqs n tamiwin n tmurt.
Ha-t-an wayen iṛeggem uneɣlaf Bedoui i ugdud
Mbeɛd mi d-yella usbeddi-ines deg umḍiq n uneɣlaf Amezwaru, yenna-d Noureddine Bedoui, ass-nni ttlata deg Lezzayer, belli: ‘’Yessefk akud akked teflest i useḍru n usirem i d-yessutur uɣref azzayri, deg wussan-a ineggura, deg tmesbaniyin i d-yellan deg wakal n tmurt’.
Ikemmel yenna-d: ‘’Lezzayer la tzegger yiwen n umecwar ayiwnan n umezruy-is, ma d Izzayriyen la ttraǧun aseḍru n yisirmen-nsen, i d-nnan deg yimalasen-a ineggura. I lmend n waya, d akud akked teflest i yessefken ad ilin i useḍru n yakk isirmen i d-yessenfali uɣref azzayri, akk taggayin yellan, ideg ara yilin yilemẓiyen’’.
Ma deg usarag i iga ass-nni n lexmis, 14 meɣres 2018, iwekked-d uneɣlaf amezwaru Bedoui, belli Lezzayer ha-tt-an nnig akk medden, yerna iger-d tiɣri i tenmegla akked yicriken-nniḍen deg tmetti akken ad mcawaṛen akken ad tɛeddi tmurt i tegnit-a taweɛṛant ideg tella. Yenna-d deg wawal-is: « Nger-d tiɣri i yakk icriken isertanen, ladɣa wid n tenmegla, i udiwenni yerna yal yiwen deg-nneɣ ad isel i wayeḍ akken ad nessiweḍ ad nɛeddi i tegnit-a taweɛṛant iɣef la tettekk tmurt-nneɣ ».
Yerna-d : « Amenzay n udiwenni d umciwer gar yidisan yemgerraden d win i izemren ad aɣ-yeǧǧ ad nɛeddi i tegnit-a taweɛṛant ». Am wakken daɣen i d-iṛeggem daɣen ɣef usarag aɣelnaw, ara d-yilin sya ɣer sdat, ideg ilaq ara ttekkin yakk yidisan yerna d win i wumi d-iger tiɣri uselway n tegduda deg yizen-innes, d win ideg ara d-yili ussumer d uɣtas ara yeǧǧen Lezzayer ad d-teffeɣ seg tegnit-a ideg tella.
Adaoun Abdelghani