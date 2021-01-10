Inig n lweqt-a n Cccix Ṣeddiq

Inig n lweqt-a, d aḍebṣi amezwaru n Demmuc Seddiq « Ccix Ṣeddiq », album ara yilin deg unnar ass n 12 deg yennayer, d azemz mačči kan akka i d-yusa imi yextar-it unaẓur d inig ɣef teqbaylit n tuɣac-is d wansayen-is. Deg tezlatin-is, yerra mmi-s n taddart n Tqerbust tajmilt i tmurt n Leqbayel s umata akked taddart n Sliman Ɛmiṛaṭ « Taqerbust » deg Tubiret, maca ur yettu ara Bgaye, am wakken ur yezgil ara Tizi Uzzu anda yesεedda azul d aḥmayan i yimsdurar-nni ibedden ur ɣlin. Di tesṛeṭ amedyaz, yewwi-d ɣef yiεessasen d yirgazen yettwameḍlen deg ukkuẓ n tɣemmaṛ n tmurt n leqbayel seg Gurara, Sidi Ɛmar Crif, Azṛu n Ṭhur neɣ Sidi Udris. D tamedyazt yeččuren d inzan d lemεun deg yal yiwet n tmanya tezlatin-is. Aẓawan, d asuɣu n yimdanen. Ma deg uḍebṣi Inig n lweqt-a, d asuɣu n unaẓuṛ ɣef Lezzayer yuḍnen, yenteṛṛen neɣ ahat maḍi yesselqafen d tmurt n leqbayel ideg yenta acḥal d ajenwi n lesnin, tikwal srid, tikwal yetturar s wawal. Anaẓur yeggujlen seg temẓi akken i d-iban deg tezlit Ay iḥbiben-iw, anda yessuter i wul-is acuɣer yeḥzen, dɣa winna ad yenfel d ticeqfatin n ccfawat n temẓi. Si lḥif ɣer lḥif, yudder-itent-id yakk unaẓur imi deg tezlit Anda ara ak-id-geɣ, imawlan d-yewwin ɣef ddunit taḥercawt, ur ncuḥ ula i yiwen armi yewweḍ unaẓur yendem i wass n tlalit-is.
« Anef-iyi kan »neɣ « Inig lweqt-a » azwel n uḍebsi-agi d tizlatin yeččuṛen d afrayen, d iḥulfan akked yinumak. Asirem, yella deg « Itij ɣef lejba »imi ɣas ddunit tettarǧam deg yimdanen, iṭij d ulaqrar ad yali ɣef tɣaltin n tudert-nsen s ṣṣwab, tidet d teqbaylit akken yenna unaẓur
‘’Ceyyεɣ ilindi, qabel wissen ma ad yeqbel.
Ad nazzel, ad nqabel taswiɛt,
Amennuɣ n leqbayel seg zik ɣef laṣel.
Muḥal newwi tayhudit,
Win yeldin tiṭ i lɣafel ad as-yeɣli usfel,
Ad as-teεṛaq ula d taqbaylit.
Tigrine Nisma