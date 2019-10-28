Inisi d wuccen

Macahu tellemcahu, ad tt-yeḍbeε Ṛebbi d asaru. Qqarren, uccen, yesεa ddaεwa d inisi. Ihi gar-asen teqqim tuɣ taεdawt. Yiwet n tikelt, yeɣli-d waṭṭan ɣef ugellid n teẓgi (Izem) armi εewqen deg-s yimejjayen. Iruḥ ɣur-s wuccen, yerza fell-as am netta am yal amezdaɣ n teẓgi. Mi yewweḍ ɣur-s, yebɣa ad ifaṛes tagnit akken ad d-yerr ttar-is deg yinisi. Yenṭeq ɣer umuḍin yenna-as: “Annaɣ a Sidi agellid, lukan ad d-smeḥsseḍ ad ak-mmleɣ ddwa ulac i t-yecban”. Izem : “Inni-d, tεeṭṭleḍ?”. Cfiɣ yemmla-yi jeddi yiwen n ddwa, yenna-yi, sṭeɣfir Lleh ya Ṛebbi, yezmer waqila ad iḥyu ula d win yemmuten.
D acu-t ? D acu-t ? Γiwel ur tenneḍ ara deg wawal.
Idammen n yinisi.
Aah! Inisi d aḥbib.
Ah ! S tidet d aḥbib, maca ulac i ɣlayen s nnig tudert-ik.
Aha ad t-nẓer.
Mi d-yekcem inisi, yenṭeq ɣur-s yizem: “Annaɣ ay aḥbib, ttwacekkren-iyi-d yidammen-ik. Nnan-iyi d ddwa”. Inisi, yefhem ansi i d-tekka tyita, yerra-as: “S tidet ay agellid, idammen-iw d ddwa, maca mačči weḥd-sen, ma ulac ad ak-ḍuṛṛen nezzeh”.
Amek?
Idammen-iw, ilaq ad xelḍen akked lmux n wuccen, ad yuγal d ddwa fi ḥǧer.
D ayen isehlen.
Ddmen-d taqejjirt n yinisi, jerḥen-tt cwiṭ, ẓmin-d azal i ḥwaǧen seg yidammen-is, yuɣal ssawlen-as i wuccen bḍan-as aqerru-s akken ad ddmen amur seg wallaɣ-is.
Yahia Yanes