Iruḥ yiwen wass, yuɣal-d i lebda!

I lmend n usmekti wis 30 n tmettant n umussnaw Mulud Mɛemmeri,
thegga-d tenmehla n yidles n Tizi Uzzu ahil d amerkanti, i yeddan ɣef teɣzi n tlata wussan-a : 26-27 d 28 furar-agi iɛeddan.
Tulya tunṣibit n wahil-agi, tella-d deg Uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri, ass-nni n ttlata 26 furar 2019, isuman 26 di furar 1989, asmi yemmut deg ubrid n tuɣalin-is ɣer tmurt n Lezzayer. Anda i d-tenna tnemhalt n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, Nabila Gouméziane : « Nerra tajmilt meqqren i urgaz meqqren, i umussnaw d umnadi Mulud Mɛemmeri ». Deg tzeqqa tameqqrant n Uxxam n yidles, tella–d yiwet n ṭṭabla tuwnist (table ronde) ɣef usentel-agi « Tidmi akked tigawin n umassan-a azzayri Mulud Mɛemmeri ».
I d-isegrawen Slimane Hachi, Allaoua Rabhi akked Mohand Boukhetouche. Si tama n unemhal n Wammas n tgemmi tadelsant tafriqit, Slimane Hachi, iwala belli s tṣekkiwin akked yimuhal i iga umussnaw-agi ɣef tutlay, idles akked tsekla, ama d afaris-is amedya n wungalen neɣ ammuden-is akked tezrawin ɣef tmedyazt taqburt n leqbayel, rnu-d daɣen amahil-is asnamdanan Ahellil n Gurara akked win ɣef Yitergiyen, sersen-t deg umḍiq n yimassanen imezwura i yukin deg wayen yerzan amesten akked uḥraz n tgemmi.
Asdawan Allaoua Rabhi, i d-yesmektin udmawen yemgarden n Mulud Mɛemmeri s yisem-is d argaz n tussna, d amussnaw, d amassan, d ameɣnas n yiwen n yidles ilan deg leɛmer-is igiman (leqrun)n yiseggasen, akken yella s yisem-is d amdan menwala, yefser-d aɣnas-is i lfayda n uḥraz n tmagit tamaziɣt, tizemmar-is deg tesnilest akked tsekla d tesnamdant (tussna n umdan). Ma ɣef 14h00 n tmeddit, deg Uxxam n ssinma n Tizi Uzzu, yella-d usenɛet n usaru i d-yewwin awal ɣef tudert d yimuhal n umussnaw-agi, i yexdem fell-as Amine Zaoui. Am wakken daɣen i d-yella leqdic s wazal-is deg Wammas adelsan Matub Lwennas , s usenɛet n usaru-nni “La colline oubliée” . Ɣer tama, n ddeqs n temsikniyin, i d-yellan ama ɣef tmeddurt n umnadi-agi, ama ɣef umecwar-is di tira…atg.
…Ahil-nniḍen deg At Yanni
Ula taɣiwant akked tddukkla n Yiḍiyen (artisans) n lfeṭṭa n At Yanni, heggan-d ahil s wazal-is i lmend n usmekti s umulli wis 30 ɣef tmettant n yiwen gar yizumal n tmussni i d-tefka temnaḍt-agi. Leqdic-agi, yella-d ɣef teɣzi n tlata wussan : 26, 27 d 28 deg furar, deg uxxam aqdim n tɣiwant n At Yanni. Llant-d temsikniyin, asenzi n yidlisen s ubuddu akked yisaragen.
D tagnit, diɣ, i xtaren yimsuddsen n usiher-agi, i waken ad ferqen arrazen n temsizzelt n tẓuri, iwumi semman « Le bijou féérique », i yinḍiyen i d-yufraren deg temsizwert-agi s yimuhal-nsen n lfeṭṭa. Yeḍra waya ass-nni n lexmis, 28 deg furar, anda yeḥḍer uselway n terbaɛt n JSK, Cherif Mellal u mebɛed asersi n tmuqqint n yijeǧǧigen ɣef uẓekka n Mulud Mɛemmeri, anda i d-llant tnagiyin sɣur umyaru Amin Zaoui, iselwayen n tɣiwanin Ouahab Ait Menguellet d Smail Deghoul, imḍebber n JSK, Mouloud Iboud…atg. Annect-agi merra yella-d d tajmilt i umussnaw Mulud Mɛemmeri, yettwameḍlen ass n 28 furar 1989 deg Tewrirt Mimun, anda i d-ldint wallen-is.
Adaoun Abdelghani