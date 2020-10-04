Izir deg irebbi n teẓgi n Fahim MESƐUDEN

Deg wussan-agi i d-iteddun ad d-yeffeɣ, ɣer teẓrigin Achab, udlis amaynut n uneggal/amedyaz Mass Fahim MESƐUDEN iwumi yefka azwel Izir deg irebbi n teẓgi. D tanfust i yigerdan (inelmden) s umawal afessas akken yuɣ tannumi umyaru. Ma ɣef teqsiḍt id-yura deg udlis, yenna-d umeskar : ‘’D tadyant yeḍran di taddart n Uzaɣar akked yiwen uqcic, qqaren-as Izir. Asmi yesεa aseggas di leεmer-ines, truḥ twacult ɣer wurti ad d-lwin lexrif. Mi wwḍen, tesgen-it yemma-s sddaw n tneqlet ; mi d-tuɣal ɣur-s, tufat-id ulac-it. Ukren-t ibekkan. Deg wass-nni ur d-iban. Zrin yiseggasen, uɣalen ufan-t. Yewwit-id baba-s s axxam. Ussan-nni imezwura, uryeqbil ara tudert-nni sdaxel n uxxam. Yuɣal yekcem s aɣerbaz, maca ur d-yewwi ara iman-is : igemmaḍ-is xuṣṣen mliḥ. Yettaεgaz ad iruḥ s aɣerbaz. Yiwwas, yesla-as i baba-s d yemma-s ttnaɣen ɣef tmezzla n uyaziḍ n yimensi n Yennayer… Yesla-as i baba-s mi i as-yenna i yemma-s : »azekka tameddit, ad t-zluɣ… ». Izir, yuggad yenwa-as fell-as i ɣef ttmeslayen. Azekka-nni, terra-t-id tselmadt- s axxam i wakken ad yawi imawlan-is acku tufa unuɣ n tmeṭṭut d tawfayant am nettat ɣef ṭṭabla n Izir, wayeḍ ɣef tfelwit n tneɣrit, terra-tt-id ɣef Izir. Izir, yuggad ad yekcem s axxam. Iruḥ yerwel ɣer teẓgi…’’.
Abruy ɣef tmeddut n umra
Ilul Fahim MESƐUDEN ass n, 7 di maggu deg useggas n 1981, deg taddart n Uzaɣar Ɛwana (Iɛekkuren). Laṣelis n taddart n Agarsafen ( At Yeǧǧar). Ɣef umecwar-is deg unnar, yenna-d : ‘’Deg useggas n 2004, wwiɣ-d agerdas n « DEUA en électronique » di tesdawit n Tizi Uzzu. Qedceɣ aṭas deg umussu adelsan, lliɣ d aɛeggal deg waṭas n tddukkliwin tidelsanin. Xedmeɣ d aselmad deg uɣerbaz n uselmed n lḥirfat deg win n Buzgan akked win n Buxalfa. Deg useggas n 1999, uriɣ tamezgunt anda urareɣ deg-s d awadem nekk akked terbeɛt i d-sluleɣ. Di 2000, sluleɣ-d tiddukkla tadelsant di taddart-iw. Di 2012, lliɣ d-imceggeɛ n Radyu Numidya yellan di Kanada. Di 2014, sluleɣ-d timlilit n tmedyazt di teẓrigt-is tamezwarut akked tddukkla tadelsant n taddart-iw. Deg useggas 2016, sluleɣ-d tiddukkla n tmerrit di taddart-iw. Di 2014, bdiɣ ttaruɣ imagraden s tutlayt n teqbaylit deg uɣmis « Tiɣremt » d « La dépêche de Kabylie». Deg useggas n 2016, unageɣ ɣer tmurt n Fransa anda ttidireɣ ass-a..
Idlisen i d-yesuffeɣ
Di 2013, yesuffeɣ-d ammud n yisefra di teẓrigin « Richa ELSAM, azwel-is « Tiyersi ». Di 2014, yesezreg-d ammud n tullisin akked tneqqisin, di teẓrigin SEFRABER, azwel-is « Timsirin n ddunit ». Di 2015, yerna-d ammud n yisefra, di teẓrigin n LULU, azwel-is « Asadel ». Di 2016, yura ungal-ines amezwaru, « ANZA », d ungal i yewwin araz n umkan amezwaru di temsizzelt taɣelnawt n Muḥemmed Dib, di tsekla, di 2018, i d-yellan di Tlemsan. Di 2017, yessufeɣ-d ammud n yisefra n tlawin ɣer tezrigin « RichaELSAM, « Izlan n tlawin ». Di 2019, yesegra-d adlis n tullisin : tineqqisin d yiḍrisen i yigerdan (Inelmaden), ɣer teẓrigin Ccix Muḥend u Lḥusin, azwel-ines « Iziran n temẓi.
Isenfaren-nniḍen
Nesteqsa Mass Mesɛuden ɣef yisenfren-is n sya d afella, yerra-aɣ-d akka : ‘’Iswi-inu d asnerni n tutlayt n teqbaylit, d tira, akken taqbaylit ur tnegger ara, d aheggi n lsas i tsutwin i d-iteddun ; d anadi di tgemmi taqbaylit. Uriɣ, mazal ttaruɣ. Aṭas n yidlisen-nniḍen i yellan deg ubrid n usuffeɣ. Aṭas n yiṣenfaren-nniḍen i mazal ad d-ffɣen, deg-sen, ad d-bedreɣ : ungal azwel-ines « Tira » i yellan deg yifassen n teẓrigin n Richa Elsam, adlis n wuraren s teqbaylit azwel-ines « Urar s teqbaylit » i yellan deg yifassen n teẓrigin « Imru ». Adlis n yisefra i yigerdan s tugniwin, aḍebsi n tsuzzunin i yigerdan imecṭaḥ. Adlis n trisiti n yixxamen (électricité domestique) deg-s fkiɣ-d tirmit-iw deg wayen akk ɣriɣ d wayen slemdeɣ asmi lliɣ deg uɣerbaz n uselmed n lḥerfat. Adlis ɣef umezruy n tlallit n taddart-nneɣ AGARSAFEN.
Hocine Moula