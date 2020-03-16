Izirdi d tseṭṭa-s

Tagi d yiwet n teqsiḍt, ḥekkun-tt-id γef yizirdi, deffir-s anamek neγ azal-is d ameqqran, d akken win yesεan lεib i d-ifeḍḥen tudet-ines, yettili-d d aεewwiq i lebda. Macahu tellemcahu ad tt-yeḍbeε Ṛebbi d asaru.Yiwet n tikkelt, iteddu yizirdi γer yiwet n tebḥirt deg udrar. Cwiṭ akken, iwala sin n yimdanen, la teddun. Yeẓra, ur t-ttağğaan ara kan akka: ad t-wwten. Yeffeγ-it leεqel sani ara yerr, sya d adrar sya d lkaf. Cwi tban-as-d d umatu yiwet n texjiḍt, ulamma d tamecṭuḥt. Yekcem γer-s, simmal ara εeddin yimdanen-nni. Maca, taxjiḍt, yeččuṛ-itt, ma d taseṭṭa-s seg wakken tugar-it, tettban-d γer beṛṛa, ur teffir acemma. Yeqqim sdaxel, ideɛεu ‘’Ya Ṛebbi ttxil-k, ur tt-walin ara’’. Σeddan yimdanen-nni, ur walan ara. Yeffeγ-d, yerra-d nehta. immuqel γer tseṭṭa-nni-ines, yenna-as : ‘’Ad akem-yekkes Ṛebbi neγ ad i yi-yekkes’’.
Yahia Yanes
Tagi d yiwet n teqsiḍt, ḥekkun-tt-id γef yizirdi, deffir-s anamek neγ azal-is d ameqqran, d akken win yesεan lεib i d-ifeḍḥen tudet-ines, yettili-d d aεewwiq i lebda. Macahu tellemcahu ad tt-yeḍbeε Ṛebbi d asaru.Yiwet n tikkelt, iteddu yizirdi γer yiwet n tebḥirt deg udrar. Cwiṭ akken, iwala sin n yimdanen, la teddun. Yeẓra, ur t-ttağğaan ara kan akka: ad t-wwten. Yeffeγ-it leεqel sani ara yerr, sya d adrar sya d lkaf. Cwi tban-as-d d umatu yiwet n texjiḍt, ulamma d tamecṭuḥt. Yekcem γer-s, simmal ara εeddin yimdanen-nni. Maca, taxjiḍt, yeččuṛ-itt, ma d taseṭṭa-s seg wakken tugar-it, tettban-d γer beṛṛa, ur teffir acemma. Yeqqim sdaxel, ideɛεu ‘’Ya Ṛebbi ttxil-k, ur tt-walin ara’’. Σeddan yimdanen-nni, ur walan ara. Yeffeγ-d, yerra-d nehta. immuqel γer tseṭṭa-nni-ines, yenna-as : ‘’Ad akem-yekkes Ṛebbi neγ ad i yi-yekkes’’.