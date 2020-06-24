Kkrent tudrin i leqdic

Tallit-a n ukman i yezrin ɣef yimdanen, tewɛer seg waṭas n tamiwin. Imi ɣef teɣzi n kraḍ n wagguren neɣ ugar ; teǧǧa-d ccwami, yenqeṣ umahil, tettwaɣ tnefsit, izad utqelleq. Maca yella wayen yelhan i swayes i d-tegla diɣen, am tallelt i d-yellan gar yimezdaɣ merra, ssemsawin yimdanen, wa ur yelli nnig n wayeḍ. Ayen diɣen i d-ijebden lbal, deg temnaḍt n leqbayel, deg tallit-a, d ilmeẓyen, d imezdaɣ, d imesdurar n tudrin di tuget neɣ ula d kra n temdinin timecṭaḥ, anida i kkren i leqdic d usicbeḥ d ureqqem n tudrin-nsen, s wudem amaynut yebhan i asent-sselsen. Skud akud yella, lebɣi yella, ula d tikta ɣer leqdic yelhan ḥeḍrent-d daɣen. Nwala deg waṭas n tudrin n Tizi Uzzu, Bgayet, Tubiret arma d idurar ɛlayen n tuddar tiqbayliyin di Sṭif d Lburǧ neɣ Bumerdas, beggsen yimezdaɣ-nsent am yiwen, tuɣal d tannumi, d timsizzelt gar kra n tuddar, anta ara d-yifriren di ccbaḥa ɣef tayeḍ. Ttwasebɣen yiɣraben, fersen tiberdatin timecṭaḥ yettwattun niqal, berzen timqebrin, yuɣal wazal i wid yemmuten. Aṭas n tudrin i ixedmen tiwwura timeqqranin n unekcum seg tlisa-nsent, s tfinaɣ d temɛemrit i yettwaru “Ansuf yis-wen ɣer taddart flan”. Awi-d ukan ad tdum tegmat yelhan, awi-d ukan ad yaget leqdic, awi-d ukan ad ilint tismin gar tuddar ɣer lxedma d usnulfu yelhan.
Khaled Achoui.
Tallit-a n ukman i yezrin ɣef yimdanen, tewɛer seg waṭas n tamiwin. Imi ɣef teɣzi n kraḍ n wagguren neɣ ugar ; teǧǧa-d ccwami, yenqeṣ umahil, tettwaɣ tnefsit, izad utqelleq. Maca yella wayen yelhan i swayes i d-tegla diɣen, am tallelt i d-yellan gar yimezdaɣ merra, ssemsawin yimdanen, wa ur yelli nnig n wayeḍ. Ayen diɣen i d-ijebden lbal, deg temnaḍt n leqbayel, deg tallit-a, d ilmeẓyen, d imezdaɣ, d imesdurar n tudrin di tuget neɣ ula d kra n temdinin timecṭaḥ, anida i kkren i leqdic d usicbeḥ d ureqqem n tudrin-nsen, s wudem amaynut yebhan i asent-sselsen. Skud akud yella, lebɣi yella, ula d tikta ɣer leqdic yelhan ḥeḍrent-d daɣen. Nwala deg waṭas n tudrin n Tizi Uzzu, Bgayet, Tubiret arma d idurar ɛlayen n tuddar tiqbayliyin di Sṭif d Lburǧ neɣ Bumerdas, beggsen yimezdaɣ-nsent am yiwen, tuɣal d tannumi, d timsizzelt gar kra n tuddar, anta ara d-yifriren di ccbaḥa ɣef tayeḍ. Ttwasebɣen yiɣraben, fersen tiberdatin timecṭaḥ yettwattun niqal, berzen timqebrin, yuɣal wazal i wid yemmuten. Aṭas n tudrin i ixedmen tiwwura timeqqranin n unekcum seg tlisa-nsent, s tfinaɣ d temɛemrit i yettwaru “Ansuf yis-wen ɣer taddart flan”. Awi-d ukan ad tdum tegmat yelhan, awi-d ukan ad yaget leqdic, awi-d ukan ad ilint tismin gar tuddar ɣer lxedma d usnulfu yelhan.