Yiwet n tikkelt, yella-d ṭṛad meqqer. Ihi γlin aṭas n lmeyytin. Yiwet n tama d nettat i d-yegran, ittussemma d nutni i irebḥen ṭṛad. Yesteqsa umeqqran-nsen lεeskeṛ-ines ma ṭṭfen-d imeḥbas, nnan-as: ”Neṭṭef-d azal n εecṛa”. Yenna-asen: “Anida-ten?”. Wwin-t γer yimeḥbas-nni, iwala-ten, steqsan-t: “Acu ara asen-nexden ay ameqran?”. Yenna-asen: “Ur rennuγ ara taεkemt-nsen”. Yebda ara yesteqsay deg yimeḥbas yiwen, yiwen: “Acu d lḥirfa-k keččini? Yenna-as: “Ur sεiγ ara lḥirfa”.
-Ihi gzemt-as aqerru-s.
Yenṭeq γer wayeḍ: “Acu id lḥirfa-k?”.
-Ur sεiγ ara lḥirfa.
-Rnut-t γer umezwaru.
Akken armi i d-yewweḍ γer yiwen deg yimeḥbas.
-I kečč d acu id lḥirfa-k?
-Nekk si zik d axerraz.
-Erret-tt di ṭṭerf, ur t-neqqet ara.
Steqsan-t lεesker-ines: ‘’Acimi ur t-tenγiḍ ara am wiyaḍ, ahaqel i mi d axerraz?’’.
Ameqran n lεesker: ‘’S tidett bu lḥirfa yenfeε a lukan d axerraz’’. Tamsirt-nneγ si tmacahut-agi, d akken ad nẓer belli lḥirfa tenfeε bab-is akken yebγu yili. Yal ccγel inefεen d tamussni.
Yahia Yanes