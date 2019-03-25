Aḥric 2, taggara
Yekcem urgaz, qqimen ttqesiren deg uxxam, armi kfan lqahwa, yenna-as urgaz: “Ihi ma tewjed lamana-nni, nekk d lawan a ak-ğğeγ lehna! Aḥbib-is: “Tewjed, yerna ddem-itt-id s ufus-ik”.
-Anida-tt?
-A-ten-an yisurdiyen d axel n teqbuct-nni γef udekkan.
Iẓẓel afus-is urgaz, yaf ayen akken yebγa, yerra isurdiyen γer lğib ubelṭun-is, yenna-yas: “Qqim di lehna, ar d-wejden ad ak-d-rreγ lxir-ik. Aḥbib-is: “S laεqel-ik…”. Argaz mi yeqḍa lmetza-ines, yettu win γur ten-id-iddem s ufus-is, ma ur yelli yekkes-iten i terwiḥt-is! Maca win yessnen, yezwar ṣṣbeṛ. Iεedda zzman γuzzif, wa ur yenni i wa. Tezzi teswaεt, armi argaz-nni yeḥwağ daγen isurdiyen. Yemmekta-d win akken i as-d-ireḍlen, yenna-as: “Ad ruḥeγ kan s aḥbib-iw, d netta kan i yi-yettselliken”. Mi yewweḍ, yessawel-as, yeffeγ-d γur-s: “Mreḥba yis-k, acu akka i ak-id-yesmektan deg-neγ, d lxiṛ kan?”. Argaz: “Acu n lxiṛ! Tmerret-aγ ddunit, ur ttεeṭṭileγ ara fell-ak, usiγ-d, nniγ-as ma ad afeγ γur-k kra n yidrimen aql-i uqeεeγ?”. Aḥbib-is: “Acu ara ak-inniγ? Muqel kan taqbuct-nni”. Argaz, yecfa γef umkan-is, yuzzel, yeddem-itt-id, yessekcem afus-is, yaf-itt d tilemt, yenna-as: “Ulac daxel-is acemma, ur ufiγ ara”. Aḥbib-is: “Tikkelt tamzwarut i teskecmeḍ afus-ik, tufiḍ neγ ala?” yenna-yas: “Ufiγ ». Aḥbib-is: “Ih, lemmer i d-terriḍ ayen tewwiḍ, ass-a ad ten-id-tafeḍ di teqbuct-nni. Taggara. Ihi amdan, ilaq γas taggara-nneγ yiwet d tamettant, s win yesεan s win ur nesεi kra, ilaq ad yissin amek ara iseddu lecγal-is. Ma yella cceṛ yettaweḍ armi i issen abrid-is, lxiṛ abrid-is yelha yessutur leḥder d ṣṣbeṛ. Win yeččan lamana neγ yexdaε lemḥibba, taggara-s d yir tagnit, acku ma ğğan-k widen yelhan, d acu i d ak-d-yeqqimen?
Yahia Yanes
Aḥric 2, taggara