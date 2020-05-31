Leḥsabat n Uḥuddu aɣarim di tallit-a n COVID-19

Deg yiwen n wulɣu i aɣ-d-yuzen Uḥuddu aɣarim n waɣir n Bgayet, ad naf kra n yisallen i icudden ɣer warmuden n yirgazen-nsen n usellek d wamek i d-llant tuffɣiwin-nsen yemgaraden, tugart-tugart di tizi-a n Coronavirus. Amedya n tuffɣiwin ɣer yisehwa n ubrid di teɣzi n sin n wayyuren yezrin, seg meɣres armi d yebrir, ad d-naf llan-d 174 n yisehwa, gan-d 205 n yimejraḥ, glan s 07 n terwiḥin. Ma yella d aserwes ɣer yilindi lawan-a, seg meɣres ɣer yebrir, ḍran-d 260 n yisehwa, s 321 n yimejraḥ d 12 n yimattanen. Akken i d-yedda daɣen deg wulɣu, segmi d-iban COVID-19, iga Uḥuddu aɣarim kra n tigawin i iteddun deg ubrid n umennuɣ mgal abayyur-a. Am tiɣin n wallalen n useḥbiber d uḥuddu mgal avirus-a akken ad ttwaferqen ɣef tgezmiwin-nsen n waṭas n temnaḍin. Ugar n waya, segrawen-d i yiwet n ṭṭabla ifesyanen i yesɛan igerdasen di tcimit, syin ceyyɛen-ten ɣer yixxamen n Uḥuddu aɣarim deg waṭas n tɣiwanin, akken ad d-lhun s tigawin n usḥulfu n yiqeddacen-nsen ɣef umihi n Coronavirus, amek ad as-tedduḍ di tuffɣiwin n usellek, d wamek ara tseḥbibreḍ akken ur ak-id-iderreɛ, ur tderrɛeḍ wayeḍnin. Deg ugzul i d-yeddan deg wulɣu-a daɣen, llant tmehlin i ixeddmen yirgazen n Uḥuddu aɣarim s waṭas n uḥader akken ur ten-id-ineṭṭeḍ waṭṭan ma yella ɣur walbaɛḍ n yimuḍan i asen-d-yessawlen. Tazwara ttakken isteqsiyen di tilifun i twacult n umuḍin-nni akken ad ẓren ma yella yesɛa ssmamat i yettqaraben ɣer tid n Coronavirus. Ma tella-d tegnit i d-yewwin kra n ukenni, ad siwlen imir-nni i umejjay-nsen ara tt-yefrun ɣef wamek ara xedmen. Llant tigawin-nniḍen n uḥezzeb seg uvirus-a i xeddmen yiqeddacen n Uḥuddu aɣarim, am usizdeg n wayen akk yettekcamen ɣer uxxam-nsen ama d imdanen, d allalen neɣ d ikerrusen n tuffɣa d wid n usellek. Ma d amḍan n tuffɣiwin-nsen, akken i d-yewwi wulɣu, llant-d azal n 140 i usizdeg deg yakk tiɣiwanin n Bgayet, ladɣa lbusṭat d yisɣuren izuyaz, atg. Llant-d daɣen tigawin n usḥulfu deg waṭas n tuddar d temdinin n ugezdu n Bgayet. M. K.