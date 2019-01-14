Pr Djellaoui d aselway n tkadimit n tutlayt tamaziɣt

Mbeɛd sin n yiseggasen n uraǧu akked ‘’yenna-d, nniɣ-ak’’, ha-t-an tbedded-d s wudem unṣib, deg wussan-agi n yennayer, tkadimit n tutlayt tamaziɣt. D Aprufisur Mohamed Djellaoui n tesdawit n Tubiret ara yilin d aqerru amezwaru fell-as. Ad yili Mass Djellaoui d aselway n 40 yiɛeggalen n tkadimit-a anda ara naf kra n yimḍebbren n tesdawiyin, ladɣa igezda n Tubiret, Tizi Uzzu, Lezzayer, Bgayet akked tbatent. Acu kan, akken yuzzel wawal, aṭas n yimussnawen-nniḍen, i yellan akka deg unnar mechurit s leqdic-nsen ɣef tmaziɣt, ur d-ddin ara deg wamuɣ-agi. Ma d amahil n tkadimit,ad yerzu ajmaɛ n wayen yakk yesɛan assaɣ akked tmaziɣt, asewjed n yiwet n tutlayt tamaziɣt, aheggi n usegzawal, tasuqqilt, anadi deg unnar d wayen-nniḍen. Ha-ten-in yismawen n yiɛeggalen n tkadimit-a : Mohamed Djellaoui, Abderazak Dourari, Salah Bayou, Malek Boudjellal, Djoudi Merdaci, Djamel Nahali, Abdelkrim Aoufi, Said Hadef, Samia Dahmani, Hassina Kherdouci, Abdelaziz Berkai, Moussa Imarazene, Zahir Meksem, Sadek Bala, Lamri Benguesmia, Ouardia Yermach, Karima Aouchiche, Moussa Abbas, Sonia Bekal, Nacera Sahir, Ali Taouinet, Rachid Felkaoui, Lounis Oukaci, Khadidja Nezzal, Hocine Ameziane, Tafkik Amoud, Tahar Ahaad, Salem Agari, Ali Karzika, Ahmed Ramdani, Yahia Benyahia, Mustapha Hamouda, Bachir Bouhania, Mohamed Teherichi, Leila Benaicha, Amohamed Rahal, Mohamed El Hadi Boutarene, Kamel Khaldi, Mustapha Ould Youcef, Lydia Guerchouch. Ɣer taggara, ad d-nesmekti d akken yejbed iman-is Dourari deg tkadimit-a.
H. M.