‘’Sin-nni’’ deg Uxxam n umezgun Kateb Yacine

Mbaɛd kter n useggas segimi ḥebbsen warmuden idelsanen deg tmurt, tbareḥ-d Tenmehla n yidles s tuɣalin n wahilen ɣer leqdic. Mačči kan d ahilen i yuɣalen maca ula d tizeɣwa n usileɣ (formation) ama deg Uxxam n yidles, di CLS neɣ deg Uxxam n umezgun Kateb Yacine. Akka dɣai turar terbaɛt Macahu n Iferḥunen, ass-nni sebt, deg uxxam n umegzun Kateb Yacine, yiwet n tceqquft : « Sin nni » , i d-yettwakksen seg uḍris « Les Emigrés » n umyaru Slawomir Mrozek , i d-yerra Muḥya ɣer teqbaylit. Tettmeslay-d tceqquf ɣef sin n yiɣriben i yettidiren di tmanaɣt n tmurt n Fransa, deg yiwet n texxamt. Yiwen seg-sen yeɣra, yurar-it Yalali Mohand Ouidir, ma yella d wayeḍ, ixeddem akken ad yejmaɛ idrimen swayes ara yuɣal d amesbaɣur mi ara yuɣal ɣer tmurt-is. Udem-agi, yurar-it-id Rahmouni Ouzien .
D aseggas amaynut, sin-nni n yimeddukkal, qqimen deg texxamt-nsen, smeḥsisen i lǧiran-nsen amek i sfuggulen aseggas amaynut : yal yiwen seg-sen yekkat wayeḍ s yimeslayen, mxalafit deg uswir imi yiwen yeɣra yettnadi, ma yella d wayeḍ-nni ur yessin acemmek. Yessaweḍ-it lḥal armi i d-yuɣ lmakla n yeqjan, yenwa-tt d tagella n yimdanen . Sin n yiwudam, uraren-d taceqquft akken ilaq. Taqbaylit swayes tuzzel tceqquft, tecbeḥ dayen kan., Akken daɣen i ssxedmen di tceqquft taɣuct n Sliman Ɛazem : « A madame encore à boire » i wakken ad segzin liḥala i ttidiren imir-n . Tazeqqa n umezgun, tečču s yimfarǧen, inaẓur d wid iferḥen imi i d-uɣalen yirmuden idelsanen .
Yamani Souhila