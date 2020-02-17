Taɣlamt tasejjant i lfayda n yimezdaɣ n Tifra

Tessuddes-d tddukla n yimezlan d yirmuden n yilmeẓyen n temdint n Tegzirt, « Taɛeqquct n yiri n yilel n Tegzirt (ALAJPL) » s lemɛawna n tddukkla talsawit, « Tiddukla tazzayrit n tgemmi n twennaṭ d izerfan n umdan (AEPDH) » n temdint n Tizi Uzzu d Waggur azeggaɣ azzayri yiwet n teɣlamt tasejjant si tṣebḥit armi d tamedit n wass-nni n sem, 14 furar 2020, deg uɣerbaz amenzu “Muḥamed Ahras” n taddart n Tifra. Anda i d-yella udawi baṭel i yimdanen i d-yerzan s waṭas di tsaɛtin timezwura n wass. Am wakken i d-yella, daɣen, unadi ara d-ibeggnen ma yella kra lehlak I yesɛa umdan-nni netta ur yeɛlim ara. ama s tukksa n yidammen, neɣ s tmacint.
Tenna-d yiwet n temɣart: “Ad asen-yefk Rebbi ṣṣeḥa i wigi i ixemmemen fell-aɣ, imi i d-ruḥen armi d ixxamen-nneɣ akken ad aɣ-dawin ». Yernaa-d wayeḍ: “Ad cekkreɣ yakk wid i d-iheggan leqdic-agi. Nessaram mačči d tikelt taneggarut ara d-yili waya”. Xedmen yiɛeggalen n tddukkliwin-agi yakk ttawilat i ilaqen akken ad iɛeddi wass di tegnatin igerrzen. Ula d taseqqamut n taddart, tella-d i lmend-nsen. Asɣal-agi, d ayen yefkan tumert i yimejjayen. Yenna-d yiwen seg-sen: “Nukni anda i aɣ-d-ssawlen, ad nruḥ. Aql-aɣ dagi i lemziya n yal amdan, n yal amuḍin. Ad asen-iniɣ tannemirt i wid i d-iqurben ɣur-nneɣ”. Aya yella-d s leḥdur n wazal n mraw (10) n yimejjayen, imazzagen di tiɣula yemxalafen am waṭṭan n skker, n wallen, n yiɣsan …atg. Taggara. furṣen tagnit, fkan-asen i wid d-iruḥen kra n yisemtar ara ḍefren akken ad tgerrez ṣseḥa-nsen.
Yacine Meghzifene