Taẓuri, gar lebɣi n tudert d win n usiweḍ!

Yettili dima deg tudert wanida i d-temɣi tẓuri war ma tufa win ara as-d-iwehhin afus, neɣ ara tt-yallen ad d-tbin deg unnar i d-yettbinen n tẓuri. Ahat d amedya n tẓuri n umedyaz Maɛuc Mebruk, mmi-s n taddart n Rrif, lɛerc n Ayt Smaɛel, asamar-anẓul n Bgayet. Mebruk, si temẓi-s netta iḥemmel awal armi yufa iman-is ixeddem-it d isefra. Aṭas i yekki di tfaskiwin n tmedyezt, aṭas i ixuleḍ rreḥba n yisdawanen di tnezduɣin tisdawanin. Iḥemmel nezzeh tadukli d uxaleḍ n yimeddukkal.
Ula deg Umeqyas n yimedyazen n Ayt Smaɛel, i iqerben i Tddukkla Tadelsant Adrar n Fad, yella d aɛeggal deg-s mi akken i d-ittheyyin kra n warmuden. Kra n yiseggasen tura ɣer deffir, isuffeɣ-d yiwen n udlis i d-yenna « d tasrit tamedyazant » s uzwel n « Leɛtab n tayri », ɣer teẓrigin Tidmi (La Pensée) n Tizi Uzzu. Ugar n yisefra, yetturar Mebruk kra n wallalen n uẓawan, abeɛda abendayer. Buhan n tikkal i d-yurar i yinaẓuren n taddart-is i lmend n tmeɣra neɣ n usfuggel n kra n uneḍruy. Yettaru daɣen kra n tmezgunin timecṭaḥ, neɣ imunulugen, i d-yessenɛat netta s timmad-is ɣef usayes.
Akkin i tsekla, iger Mebruk Maɛuc ula deg waddal imi neẓra yetturar rnu iḥemmel mliḥ taẓuri n yimenɣi. Ula d azun-is deg Faysbuk, yefren ad t-isekfu s « Lee », i d-ismektayen ihi « Bruce Lee ». Ass-a, yebɣa daɣen Mebruk ad yessiweḍ i tarwa-s ayen yelmed di tẓuri-s. Ad d-nebder amedya n yelli-s Tayri i yufan baba-s ɣer yidis-is akken ad tissin ula d nettat amaḍal-a n usqerdec n wawal d ubnaw n usefru. Akka tura, yettheyyi yiwen n usenfar amedyazan deg usdudyu ara d-yeffɣen ɣer sdat.
M. Azwaw