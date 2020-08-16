Tajmilt i kečč a Lewnis!

Tamettant n Lewnis Xalifi (n Dexla Ɛli) tḥuza akk imezdaɣ n taddart n Ayt Tɛisiwt, Ayt Smaɛel s umata d yimdanen n yiẓeḍwan inmettiyen. Mi d-yewweḍ yisalli n tmettant-is ass n 12 ɣuct yezrin, di leɛmer n 35 n yiseggasen, buhan n yimeṭṭi i d-smaren medden. Ula d imdukkal-is n uxeddim, a tin s ḥulfan! Lewnis d ameddakkel aqbur, gar-aneɣ ḥaca semmus n yiseggasen deg umdur. Zemreɣ ad d-iniɣ nemyussan am watmaten, acku d tarwa n watmaten, lwaḥi i d-nekker, akken i nurar ddabex d wayen-nniḍen, akken i neksa lmal, akken i d-nimɣur. Lewnis yella iḥemmel mliḥ ccna d uẓawan, yetturar ula d amundul i yelmed send ad yesɛu 20 n yiseggasen. Acḥal n tikkal i d-yerza ɣur-i, nesqecmiɛ, ncennu. Aredmani segmi nemɣur, yettili-d ccna deg tuget n temliliyin-nneɣ.
Azal n sin n wayyuren tura, yusa-d ɣer ɣur-i s umundul deg ufus, neqqim-as taswiɛt n lɛali. Acḥal i necna, netta s umundul, Meẓyan s ssnitra. Nmeslay ɣef ddeqs n yisental-nniḍen daɣen, gar-asen tagrudit, taqbaylit, Zeddak Mulud d wayen-nniḍen. Aṭas n waktayen i sɛiɣ akked Lewnis, ama n zik neɣ n taggara-a. Llan seg-sen ula d wid n unecraḥ. Yiwet n tikkelt, nella d igerdan, cniɣ-as-d yiwet n tezlit i d-snulfaɣ nekkini nniɣ-as: « Ma tsergeḍ-d wi tt-ilan tezlit-a? » Yenna-yi-d: « n Ayt Mengellat ». Ttaḍsaɣ nniɣ-as : « ayen d ayla-w ». Ula d netta yella yesnulfay-d zik awalen i tezlatin i as-iɛejben.
Acḥal i iḥemmel ad d-nesmekti tidak-nni! Yiwen n ubrid daɣen, nekk urɛad kcimeɣ tanubi, nemserfa ɣef yiwet n taluft neqqim ur nemlaɛi azal n kraḍ n wussan. Deg wussan-nni, ttɛebbireɣ d yiman-iw ufiɣ d nekk i iɣelḍen mačči d netta. Dɣa, mi d-yekcem s axxam-nneɣ tameddit, muddeɣ-as afus-iw akken ad nemsamaḥ. Iwehha-d ula d netta wayla-s yenna-yi-d: « akka i ixeddem win ifehmen ». Cfiɣ amzun d iḍelli ɣef waṭas n waktayen-nniḍen i izemren ad gen adlis. Lewnis, d aḥnin si temẓi. Asmi d-iban deg-neɣ waṭṭan n tmaẓwalin nekk d Kaysa, yezga yettawi-aɣ ɣer unnar n Tizwal akken ad nenher dinna avilu. Tikwal yettɛawan-aɣ ula deg yiluɣma n waddal deg uxxam. Segmi yekseb takerrust, yezga iɛerreḍ-iyi ad nḥewwes ɣer da d dihin, mi yettwali ur ssugguteɣ tuffɣiwin.
Iseggasen-a ineggura neffeɣ kra n tikkal di taddart. Lewnis ur yeḍfir tasekla, maca iḥemmel ayen akk yellan d taẓuri; yella gar tgejda n yiwet n tkebbanit di Bgayet. Ilehhu-d d uḥric atiknikan d wayen yerzan iɣawasen (leplanat). Ɣas ur as-d-tettwaldi tewwurt n bakalurya, iga yiwet n tannant ideg i d-yewwi iman-is, yeldi ihi tawwurt-nniḍen deg umecwar-is. Tura truḥeḍ ad tesgunfuḍ tama n Kaysa Xalifi iɣef tettruḍ, seld kra n yiseggasen n umennuɣ akked waṭṭan. Sin n warraw-ik i d-teǧǧiḍ aql-iten gar yifassen n tayri d laman. Sgunfu di talwit a Lewnis-nneɣ!
Mhenni Khalifi