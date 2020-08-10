Tawwurt Lɛinṣer, asgen aṣemmaḍ

Tawwurt Lɛinṣer, d yiwen n umḍiq i d-yezgan di lɛerc n At Buɣerdan di tɣiwant n Asi Yusef i icudden ɣer temdint n Buɣni di tmurt n Leqbayel. Amḍiq-a, yella-d deg yiwet n tama anida leḥwari-ines mazal-itent d tiqburin, ttbinint-d am uxelxal ddaw udrar n Ǧerǧer. D yiwen usgen ṣemmḍen. Akken i d as-yenna Idir : ‘’Xas d aẓru yeḥfan, ḥemleɣ-k ay adrar-inu’’. Mi ara terzud ɣer din, ad ak-id-iqabel udrar aɛlayen, abeḥri aḥlawan d yisekla yeǧǧuǧgen. D yiwet n tugna icebḥen mliḥ. Mi ara tkemmleḍ tikli ɣer sdat, llant tliwa, ad tesleḍ i ucercur n waman, i d-yezgan gar sin n yiẓra n udrar u gar-asen tella tewwurt; syin i d-yekka yisem-agi n ’’Tawwurt Lɛinṣer ». Asgen-a, d ayen yesewhamen, ijebden tamuɣli! Nessaram yal yiwen, ad yeɛreḍ ad iruḥ ɣer Tewwurt Lɛinṣer imi tesɛa azal meqqren deg usegmu n twennaḍt u tettekkes lxiq i umdan. Ɣef waya, ilaq fell-aɣ ad neseḥbiber ɣef yimeḍqan yecban wigi.
Chanez Dahlal