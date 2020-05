Tedda-as twacult-is deg lebɣi I Yidir

Ɣef wakken i t-id-twekked

twacult n ucennay Idir,

tella-d temḍelt-is anda

akken i yebɣa netta.

deg Fransa. Seg wasmi yemmut unaẓur ameqqran Idir (2 deg maggu 2020) i d-tenna twacult-is d akken ad yemḍel deg Fransa, ‘’D wa i d lebɣi-s’’. Ha-t-an ihi tedda-as deg lebɣi imi yemḍel ass-nni n larebɛa, azizwu, 13 deg maggu 2020, deg tmeqqbert Père-Lachaise deg Pari. Deg ulɣu i d-tesuffeɣ twacult-is, ass n ttlata, 12 deg maggu 2020, tenna-d ‘’Tamḍelt n ucennay Idir, tella-d deg Fransa anda ttilin warraw-is, d wa i d lebɣi-s aneggaru, xas ulamma yessarem deg tazwara i wakken ad tili temḍelt-is deg taddart anda i ilul. Ihi, tawacult-is, texdem kan ayen i iwulmen, tquder asirem-is,ur tezmir ara ad d-tekk nnig lebɣi n ucennay Idir’’. Ɣef waya dɣa i d-tessuter twacult-is seg wid i t-iḥemmlen i wakken ad qaddren, am nutni, lebɣi n unaẓur. I usmekti, aṭas n yimdanen i yessarmen tamḍilt-is deg wakal n lejdud-is mačči deg lɣerba, ‘’am wakken d imenfi’’, i d-walan kra. Ɣef waya dɣa, i yuzzel waṭas n wawal deg yiẓeḍwa inmettiyen. Yal wa s rray-is. Gar wid yeddan d lebɣi n ucennay d wid yellan mgal asirem-a. Akken yebɣu yili, ad yeqqim d azamul am netta, am Slimane Azem, El Hasnaoui d wiyaḍ xas meḍlen berra n Tmurt. I usmekti, deg tmeqqbert Père-Lachaise, ttwameḍlen aṭas n wudmawen i imechuren deg ddunit, yecban Pierre Abélard (1079-1142), Edmond About (1828-1885), Augustin Gabriel d’Aboville (1773-1820), Augustin Marie d’Aboville (1776-1843), François Marie d’Aboville (1730-1817), Nicolas Abramtchik (1903-1970), Étienne Aignan, (1773-1824) d wiyaḍ.

Hocine Moula