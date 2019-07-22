Tegla-d tmes s tmerɣiwt n 4 260 ikeṭṭaren n tẓegwa

Seggran-d yijajiḥen n tmes yekkren deg kra n lwilayat n tmurt n Lezzayer, segmi tekcem tallit n unebdu armi d ass-nni n lexmis 18 yulyu 2019, ddeqs n txessarin meqqren. Ugar n 4260 ikeṭṭaren n tẓegwa i yerɣan deg wakal aɣelnaw, ɣef wakken it-d-yenna Unemhal Amatu n Tẓegwa Ali Mahmoudi, i d-iberḥen s undah n 578 n tmesiwin deg wakal akk n tmurt, segmi yebda unebdu.
Am wakken diɣ i d-glan yijajiḥen-agi n tmes, s tmerɣiwt n ṭṭjur n lfakya, iɣersiwen d yigran n nneɛma, maca ur skelsen ara srabes-a tamettant n yimdanen s yijajiḥen n tmes. Gar lwilayat i ḥuzant temsiwin-agi, ad d-nebder Tizi Uzzu, Bgayet, Tubiret, Burǧ Buɛrariǧ. Ma d lwilaya yeneṭren aṭas s tmes di tallit-agi i d-nebder d lwilaya n Tisemsilt, ideg rɣan wazal n 1126 ikeṭṭaren n tẓegwa.
Tiwaɣiyin n yiberdan, glant-d s lmut n 16 medden
Mazal twaɣiyin n yiberdan, ḥeggsent tirwiḥin n yimdanen yal ass. Deg wazal n ddurt, yeddan gar 9 alamma d 15 deg waggur-agi n yulyu ideg nella, mmuten 16 n yimdanen d wazal n 466 n yimejraḥ deg 384 n twaɣiyin i d-yeḍran. Ɣef leḥsab wulɣu n Tmehla n Yiɣallen n Laman, taḥawact-agi tuli s waṭas ɣef tin n ddurt uqbel-is. Imi di tazwara n waggur-a, ala 331 n twaɣiyin i d-yellan, yeɛni rrant s wazal n 53 n twaɣiyin n ubrid.
Am wakken diɣ i yennerna wuṭṭun n yimejraḥ s wazal 69 n yimdanen ɣer tama n zyada n 3 n yimdanen i yemmuten. Ma ɣef timental tigejdanin, yenna-d wulɣu-agi, belli azal n 95% n yisehwa-agi n ubrid, ssebbat-nsen d yir tanehhart , aɣiwel neɣ tazla deg tnehhert akked ɛeggu n yinehharen… atg.
A. A.