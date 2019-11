Tella-d deg waṭas n tudrin-is

Timecreḍt d yiwen seg wansayen i tesεa tmurt n Leqbayel. Llant tudrin i tt-ixeddmen deg leɛwacer (lɛid , taɛacurt, lmulud…), llant tiyaḍ deg tallit n ḥartadem. Ddeqs n tudrin n tɣiwan-agi, i mazal ṭṭfent deg lɛada-a, i d-ǧǧan lejdud. Tikkelt-agi, nextar ad d-nawi awal ɣef tmecreḍt n ḥertadem deg tɣiwant n Ayt Ɛissa Mimun. Deg tazwara, nefren ad-nemmeslay s telqay ɣef lewziɛa n taddart n Taḥanut, syin ad d-nejmel akk tuddar-nniḍen i tt-ixedmen seg tazwara n waggur-agi i deg nella. Dɣa di taddart-agi n Tḥanut, yeṭṭafaren ɣer tɣiwant n Ayt Ɛissa Mimun, uɣalen yimezdaɣ-is iseggasen-agi iɛeddan ɣer wansay n lewziεa, yettwassnen s yisem n tmecreḍt n ḥertadem, i d-yettilin yal aseggas deg tazwara n waggur n unbir.

Tasebḥit n wass-nni n, ssebt 09 deg waggur-agi n unbir, ideg nella, ffɣen yimezdaɣ n taddart-agi qeccuc meccuc (irgazen, ilmeẓyen akked yigerdan), d timḥezwirit ɣer umḍiq n Iɣil n Waḍu i deg i d-tella lewziɛa-agi. Ɣef 07h30 n ṣṣbeḥ, mlalen-d yakk ɣer umkan uɣur msefhamen, yal wa d acu i d-yewwi: wa d ajenwi, wa d taqabact, wa d tacaqurt…atg. Syin akkin ɣef 08h00, bdan yimezdaɣ n taddart, zellun izegaren-nni, wa deffir wa, s nnuba kan. Syin uzan-ten, yal tarbaɛt teṭṭef yiwen uzger. S unecraḥ d teḍsa i xeddmen yilmeẓyen-nni, mi yeɛya yiwen, wayeḍ ad t-id-yestaɛfu amzun akken d tacmilt neɣ d tiwizi n taddart merra.

Ma ɣef 12h00 uzal, bdan afraq n uksum ɣef 334 n tesɣar, yal yiwen ad yawi amur-is seg wayen yellan deg uzger (ul, tasa, aksum, iɣes,…). Syin ɣef 14h00 n tmeddit, yal wa yeddem tasɣart i t-id-iṣuḥen. Ma d imeɣban neɣ wid ur nezmir ad xelṣen sehma-nsen, wwin-tt baṭṭel. Yal tasɣart tseɛεu gar 5 ar 5,5 kg, tenza s wazal n 4 500 DA. Am wakken daɣen i xedmen ayen iwumi qqaren seksu Rebbi neɣ tameɣra n Rebbi, anida i d-nawlen medden ayen zemren, wa d seksu s yibawen, wa d seksu s lubya…atg. Lukan d lebɣi xeddmen-t uqbel lewziɛa, ass-nni ideg ara d-jemɛen idrimen d lewɛadi, maca aseggas-agi, ǧǧan-t armi d ass-nni n tmecreḍt.

D tagnit i wakken ad niwlen i wid-nni ixedmen deg lewziɛa-agi, yerna d lweɛda. Annect-agi, yusa-d mebɛed mi temlal teseqqamut n taddart akked yimezdaɣ-is ass-nni n lǧemɛa, 01/11/2019, ideg i d-jemɛen ugar n 140 n yimelyan s wayes i d-uɣen rrebɛa n yizgaren i iweznen ugar n 15 n yiqenṭaren. Idrimen-agi, d arḍal i ten-id-reḍlen yimezdaɣ, rran jemɛen-d lweɛda, cwiṭ rran-t ɣer texriḍt n taddart, wiyaḍ rrnan-ten ɣer tesɣar. Ma d tura, ad d-nuɣal ɣer tuddar-nniḍen i ixedmen lewziɛa-agi n ḥertadem deg tɣiwant n Ayt Ɛissa Mimun, llant-d akka: Taggara n ddurt-nni iɛeddan, xedment-tt tuddar-a Ayt Xelfat d Tizi n Tzeggert. Ma d taggara n ddurt-a, tella-d deg tadrin-a: Tagemmunt, Iɣil n Wuccen d tiyaḍ-nniḍen.

Aazl n tmecreḍt deg tmetti

Ɣer taggara maḍi, ad d-nawi awal ɣef wazal ameqqran i tesεa lewziεa deg tmetti taqbaylit, ama zik ama tura. D tagnit ideg ttemlilin medden, imi yezmer lḥal aseggas ur ttemyagaren ara: yal yiwen yelha kan deg ccɣel-is, am wakken qqaren zik:“ Temmlal tasa d way turew”. D tagnit daɣen, ideg ttemεawanen yimdanen gar-asen, imi yal yiwen ad yexdem ayen iwumi yezmer. D ass ur necbi wiyaḍ, imi taddart si rrif armi d rrif ad tečč akk yiwen n yimensi s uksum, am ugellil am unesbaɣur. D tagnit anida tettnerni tegmat, tdukli, tiwizi, anida daɣen ttiğhidden wassaɣen gar yimezdaɣ n yal taddart. Ma d iswi n lewziεat-agi n ḥertadem, ɣef wakken i d-qqaren yimɣaren, xedmen-tent i lmend n tfellaḥt, ssuturen deg Sidi Rebbi ad d-tili ṣṣaba deg nneεma, ad d-yessew wakal s waman n ugeffur, ad issebεed tiwaɣiyin n twennaḍt, imi daɣen imir i ibeddu useggas n tfellaḥt ɣer yimaziɣen, dɣa ssuturen deg uxellaq ad yili d aseggas n ṣṣaba d lerzaq… atg.

Adaoun Ghani