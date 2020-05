Tella-d lɛid mebla lemɣafra!

Mbeɛd ugar n sin n wagguren n ukman deg tmurt n Lezzayer, aṭas n tɣawsiwin i ibeddlen deg tudert n yizzayriyen, ladɣa deg wayen yerzan ansayen d wamek tetteddu tmetti.

Ulac timeɣriwin d lfuruḥ imeqqranen. Ula d lǧanazat, beddlent udem, imi ur rezzun ara aṭas n yimdanen s axxam n lǧanaza neɣ ɣer tmeqbert. Am wakken daɣen, i neqsent trezzaf gar yimdanen n yiwet n twacult, ladɣa deg tid ideg yella waṭṭan-a neɣ deg yiwet n temdint. Amedya, di lǧanazat tura, ulac lexwan ulac rebɛinyum. Llan wid yemmuten deg yiḍ-nni, ttwameḍlen tasebḥit-nni. Wigi yerna mačči d wid ihelken Kuruna, imi widak, seg sbiṭer s aẓekka, ur keccmen ara ula s axxam. Am wakken diɣ, ur d-llint ara lḥemlat n uzyan neɣ n ṭṭhara n yigerdan deg waggur-agi n remḍan. D tidet akman-a, yegla-d s ubeddel ɣef tudert n yimdanen; ayen yelhan deg-s yugar ayen n diri. Imi nwala aṭas n tɣawsiwin yelhan i yettwaxdamen deg tallit-a, ad d-nebder gar-asent : Axeddim n wakal (tafellaḥt), acebbeḥ n tudrin d ureqqem-nsent, ticemliyin n twizi gar yimezdaɣ, aɛiwen gar yimdanen…atg. Ma si tama n tnefsit n umdan, ula d nettat s timmad-is tbeddel i lmend n tallit-a, xas ulamma temxalaf seg umdan ɣer wayeḍ, imi yal yiwen amek yettidir tallit-a n ukman deg uxxam. Llan wid yetqelqen aṭas, llan kra d ilemmasen kan, am wakken llan wiyiḍ amacemma kan. Annect-agi, yella-d imi yal amdan amek yettwali akman-agi, llan wid i t-yettwalin d aɣbel neɣ ijini-ten, wigi ad t-naf tqelqen imi gan-t d aɣbel. Ma d wid yettwalin akman-agi, d aseḥbiber ɣef tezmert-nsen, dɣa ur teqliqen ara aṭas, llan diɣ wid idehhun di lecɣal : Afras, lebni, aseqɛed, taɣuri, tira…atg, wigi diɣ ur tqelliqen ara aṭas. Seg 12 meɣres ar ass-a, llan twaculin neɣ iɛeggalen n yiwet n twacult ur nemẓir ara, imi llan wid yeṭṭef uxeddim anda xeddmen, llan diɣ yiɛeggalen yettidiren deg temdinin-nniḍen dɣa ur mwalan ara. Niqal ferḥen s tegnit n lɛid, imi nuɣen tannumi medden ttemɣafaren, ttemyeẓran, ttemsalamen…atg. Lɛid n useggas-a, d tamxaleft ɣef tid iɛeddan, imi ulac lemɣafra d trezzaf gar yimdanen, yerna tučḥa ulac, imi medden akk kifkif-iten akk. Ma llan wid izedɣen deg yiwet n taddart neɣ mqarabent tudrin, llan wid yemɣafaren ssbeḥ-nni imi ɣef 13h00 d tasawent ulac tuffɣa. Ma d tirezzaf ɣer berra n tɣiwanin neɣ n lwilayat n tmurt, ur d-telli ara imi lḥukuma tberreḥ-d s ugdal n tidli s tkeryas di sin wussan n lɛid. Ɣer tama n uqadar n yiwellihen n uɣlif n tezmert d tmelsiwt n tekmamin n yimdanen i yeffɣen ssbeḥ-nni n lɛid.

Gh. A.