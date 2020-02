Tella-d tcemlit deg taddart n At Zɛim

Deg yiseggasen-agi ineggura, yella-d lḥir meqqren seg teseqquma n tudrin i usizdeg d ugerrez n tmurt n Leqbayen.

Ayen i d-yefkan afud deg waya, d tamsizzelt n Aissat Rabaḥ i d-yettheggi Useqqamu Aɣerfan n Lwilaya n Tizi Uzzu, i d-ixelqen tismin ɣer wayen igerrzen. Dɣa, ilul-d lḥir, tikelt-agi, ɣer teseqqamut n taddart n At Zɛim s tallelt n yimezdaɣ. D taddart i d-yezgan 4 n yikulimitren ɣer unẓul n tɣiwant n Mɛatqa, i d-yessuddsen tacemlit n usizdeg d ugerrez n taddart. D tacemlit i yettilin sin n wussan deg yal ddurt, deg wass n Sem d Sed. I uttekki deg temsizzelt n taddart zeddigen deg ugezdu, aṭas n leqdicat i d-yellan deg unnar, s tallelt n Useqqamu Aɣerfan n Lwilaya n Tizi-Uzzu, Aseqqamu Aɣerfan Aɣiwan n Mɛatqa, imɛelmen n taddart. Gar leqdicat-agi, ad naf asenfar n lebni n tuget n yizenqan n taddart s wuzru i wumi qqaren s trumit » Ardoise « , d asenfar i d-yefka Useqqamu Aɣerfan n Lwilaya n Tizi-Uzzu, daɣen asenfar n usiweḍ n waman, trisiti d lgaz ɣer yal ixxamen imaynuten ur nesɛi ara isenfaren-agi igejdanen. Daɣen, llan yisenfaren n lebni n tliwa deg tlemmast n taddart d lebni n yiɣeṛban n yimeḍqan i d-yettsaxan, wigi d isenfaren i d-yettunefken sɣur Useqqamu Aɣerfan n Mɛatqa.

Deg tcemlit-agi n taddart, ttekkant, tikelta-agi, ula d tilawin, sddaw n leɛnaya n tddukkla tamaynut n tlawin yettusemman Ixulaf n At Zɛim, i d-yefkan afud meqqren deg leqdicat n usizdeg d ugerrez, ladɣa s tiktiwin timaynutin deg useḥbiber ɣef twennadt. Rnu ɣef waya, tiẓẓin n yijeǧǧigen deg yal tiɣmert n taddart. Ayen i d-yefkan udem igerrzen i yizenqan-is. Yal taggara n ddurt, ad ddukklen yimezdaɣ n taddart meẓẓi meqqer, am tmeṭṭut am urgaz, deg yiwet n twizi meqqren, iswi-ines awḥid, agerrez n wudem n taddart. Ayen igerrzen deg leqdicat yecban wigi, d tadukli i d-yettlalen, i yettnernin seg wass ɣer wayeḍ, deg lfayda n umdan, syin n twacult, ɣer tmetti d talsa sumata. Deg tirza-nneɣ ɣer yizenqan n taddart, nufa lḥan yimezdaɣ deg ugerrez n taddart, wa d lebni n yiɣeṛban, wa deg usizdeg n yizenqan, yiwen yettreqqim iɣeṛban n tala. Ayen yelhan yakk deg waya, tuget n yisufer n ugerrez, ttwaksen-d seg ugama, ama d asɣar, talaxt, lmuɣri, usbiɣ, azṛu…

Ali Zalouk