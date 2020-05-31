Yesfugul ugdud ineslem yal aseggas deffir n wayyur n Remḍan, Lεid tamecṭuḥt. Ttiεad-a ɣur-sen dɣa, d tagnit i tumert d ucmummeḥ. Ttemsamaḥen deg-s wid yennuɣen, temɣafaṛen gar-asen. Ma yella d arrac imecṭaḥ, ttaɣen-asen-d yimawlan-nsen iselsa imaynuten, i wakken ad ten-ṣfeṛṛḥen. Seg tama-nniḍen, ttheggint-d tlawin tiẓiḍanin, ssizdigent ixxamen-nsent. Ɣef leḥsab-nsent, d lfal aseɛdi i talwit d ussan yelhan. Γur yinselmen, ussan n Lεid, sεan azal meqqṛen, axaṭer ssulin ayyur-nsen n uẓum d ṭṭaεa n Ṛebbi. Lameεna, aseggas-a yemgarad ɣef wid iεeddan, imi yeqleb waṭṭan n Coronavirus timsal. Niqal, llan medden teffɣen ɣer lejwameε ttẓallan, aseggas-a megdulet tẓallit di leǧwameε. Rnu i waya, llan rezzun ɣer yimεacren d leḥbab d yimawlan i wakken ad ten-ɣafṛen. Meεna aseggas-a, yal yiwen ad yeqqim deg uxxam-is. Acku, d taswiεt n ukman, ihi yewwi-d ɣef yimdanen ad tt-qaddṛen. Akken i nwala, ariḍa mazal lehlak yettkemmil, ihi ma yella ur neḥbis ara iman-nneɣ deg yixxamen, d tiwwura i as-d-neldi, bac ad yegmu ugar. Ula d awanek Azzayri, yegdel tuffɣiwin d yinejmuεen deg ussan n Lεid. Dɣa, di twilayin akk, ad yebdu ukman seg lweḥda n tmeddit, armi d 7:00 n tnezzayt. D tidet, yewεer uṣaḍuf-a ɣef kra n medden. Lameεna yeffeɣ akken ilaq ɣef wiyaḍ. Imi ur ilaq ad nettu iẓawaliyen yettidiren taswiεt n ṭṭiq yal Lεid. Am yibabaten i tettara tmara ṛeḍlen-d idrimen, i wakken ad d-aɣen iselsa i warraw-nsen. Akked twaculin i ur nesεi d acu ara d-sersent i yinebgi i d-ikecmen. Ihi aseggas-a, teffeɣ Lεid fell-asen nezzeh.
K. K.
Bgayet
Temgarad lεid n useggas-a ɣef tiyaḍ
Yesfugul ugdud ineslem yal aseggas deffir n wayyur n Remḍan, Lεid tamecṭuḥt. Ttiεad-a ɣur-sen dɣa, d tagnit i tumert d ucmummeḥ. Ttemsamaḥen deg-s wid yennuɣen, temɣafaṛen gar-asen. Ma yella d arrac imecṭaḥ, ttaɣen-asen-d yimawlan-nsen iselsa imaynuten, i wakken ad ten-ṣfeṛṛḥen. Seg tama-nniḍen, ttheggint-d tlawin tiẓiḍanin, ssizdigent ixxamen-nsent. Ɣef leḥsab-nsent, d lfal aseɛdi i talwit d ussan yelhan. Γur yinselmen, ussan n Lεid, sεan azal meqqṛen, axaṭer ssulin ayyur-nsen n uẓum d ṭṭaεa n Ṛebbi. Lameεna, aseggas-a yemgarad ɣef wid iεeddan, imi yeqleb waṭṭan n Coronavirus timsal. Niqal, llan medden teffɣen ɣer lejwameε ttẓallan, aseggas-a megdulet tẓallit di leǧwameε. Rnu i waya, llan rezzun ɣer yimεacren d leḥbab d yimawlan i wakken ad ten-ɣafṛen. Meεna aseggas-a, yal yiwen ad yeqqim deg uxxam-is. Acku, d taswiεt n ukman, ihi yewwi-d ɣef yimdanen ad tt-qaddṛen. Akken i nwala, ariḍa mazal lehlak yettkemmil, ihi ma yella ur neḥbis ara iman-nneɣ deg yixxamen, d tiwwura i as-d-neldi, bac ad yegmu ugar. Ula d awanek Azzayri, yegdel tuffɣiwin d yinejmuεen deg ussan n Lεid. Dɣa, di twilayin akk, ad yebdu ukman seg lweḥda n tmeddit, armi d 7:00 n tnezzayt. D tidet, yewεer uṣaḍuf-a ɣef kra n medden. Lameεna yeffeɣ akken ilaq ɣef wiyaḍ. Imi ur ilaq ad nettu iẓawaliyen yettidiren taswiεt n ṭṭiq yal Lεid. Am yibabaten i tettara tmara ṛeḍlen-d idrimen, i wakken ad d-aɣen iselsa i warraw-nsen. Akked twaculin i ur nesεi d acu ara d-sersent i yinebgi i d-ikecmen. Ihi aseggas-a, teffeɣ Lεid fell-asen nezzeh.