Idir s yisem-is n ṣṣeḥ « Ḥamid Ceryet », i illulen di taddart n At Leḥsen deg Wat Yanni di tmurt n Leqbayel deg useggas n 1945, d anaẓur ameqqran, i d-yezzin yakk i umaḍal, anida tinig yid-s tutlayt n yimaziɣen. D amedyaz, yesuzznen yakk tisuta, ladɣa di tmurt n Leqbayel. Tizlatin-is, ttaken-t abeḥri i turet. Yecna ɣef waṭas n tɣawsiwin, aṭas n yisental, ladɣa ɣef tmurt n Lezzayer d yidurar n Leqbayel anida i as-yenna : « Xas d aẓru yeḥfan, ḥemmleɣ-k ay adrar-inu », yewwid awal ɣef yidles, tasertit, tigemmi, tanaṣlit, tilelli…atg. D anaẓur izeggren tilisa. D agerruj ur nfennu ! Deg 2 deg maggu 2020, yewwḍ-d lexbar n lmut-is, mbaɛd amennuɣ meqqren netta d lehlak-is. Imdanen merra, gguman ad amnen, ladɣa tawacult tanaẓurant d wid yakk yellan ɣer yidis-is, aṭas n lesnin aya. Idir, ass-a ulac-it gar-neɣ, maca mazal-it ad yidir deg ulawen i lebda ! Sgunfu di talwit a mmi-s n yidurar ! Akken i d-as yenna deg wawal-is : ‘’ Ansi i d-nuɣ aẓar ? D arraw n yidurar ; Xas ma d iɣriben, ulamek ad t-nnenker’’.
Chanez Dahlal
Iruḥ uzamul n tezlit taqbaylit
Teqqim-d tgejdit i usenned, d usalas i lebni
Idir s yisem-is n ṣṣeḥ « Ḥamid Ceryet », i illulen di taddart n At Leḥsen deg Wat Yanni di tmurt n Leqbayel deg useggas n 1945, d anaẓur ameqqran, i d-yezzin yakk i umaḍal, anida tinig yid-s tutlayt n yimaziɣen. D amedyaz, yesuzznen yakk tisuta, ladɣa di tmurt n Leqbayel. Tizlatin-is, ttaken-t abeḥri i turet. Yecna ɣef waṭas n tɣawsiwin, aṭas n yisental, ladɣa ɣef tmurt n Lezzayer d yidurar n Leqbayel anida i as-yenna : « Xas d aẓru yeḥfan, ḥemmleɣ-k ay adrar-inu », yewwid awal ɣef yidles, tasertit, tigemmi, tanaṣlit, tilelli…atg. D anaẓur izeggren tilisa. D agerruj ur nfennu ! Deg 2 deg maggu 2020, yewwḍ-d lexbar n lmut-is, mbaɛd amennuɣ meqqren netta d lehlak-is. Imdanen merra, gguman ad amnen, ladɣa tawacult tanaẓurant d wid yakk yellan ɣer yidis-is, aṭas n lesnin aya. Idir, ass-a ulac-it gar-neɣ, maca mazal-it ad yidir deg ulawen i lebda ! Sgunfu di talwit a mmi-s n yidurar ! Akken i d-as yenna deg wawal-is : ‘’ Ansi i d-nuɣ aẓar ? D arraw n yidurar ; Xas ma d iɣriben, ulamek ad t-nnenker’’.