Tessawel-d tddukla Tileli i wuẓu n yisekla

Yeḍṛa di tmurt n leqbayel ussan yezrin uxessaṛ ameqqṛan, anda i rɣant tẓegiwin, ttwaεedment tzemrin i yellan d azamul n tudert, d llsas n tdamsa di tuddar.

Mebla ma nettu imɣan-nniḍen, tegla tmes tamcumt s wayen yakk tufa sdat-s, teεdem-it terra-t d aberkan. Ula d iɣeṛṣiwen dɣa ur sliken ara. D tidet ur ttmeslayen ara, lameεna mi ara iwali yiwen tugniwin-nsen i d-seggran nutni d warraw-nsen, ula d nutni ttrun amur-nsen ɣef tmurt n yidurar i yerɣan tuɣal d iɣiɣden.

Asteqsi i d-irezzun srid ɣer wallaɣ, d anwa i d amasay ɣef waya ? D yimezdaɣ imi ur asen-fkin ara azal i tẓegwa-nsen? Ur quddren ara asaḍuf n tudert n wid yettidiren deg-sent, acku rran-tent d idigan i uḍeggeṛ n ugudi d uhicuṛ, armi fkan tagnit i tmes ad tender deg tqerεatin n zzǧaǧ. Neɣ d iεdawen n tudert d ugama i tt-yessendaren s uεemmed i wakken ad ten-ceɣben ɣef umennuɣ-nsen ? D tamentilt tamezwarut neɣ tis snat, ayen yeḍṛan ifut, tura yewwi-d fell-asen ad d-afen tifrat. Ccil mačči d ayen isehlen, lameεna skud yella wallaɣ, yella usirem.

Ma yella nemmeslay-d ɣef usirem, yewwi-d ad d-nebder tiddukla Tileli n At Ṛẓin, imi tella seg wid iḥulfan nezzeh s tiyita n rrɣu-a, d ayen i yeǧǧan imḍebbṛen-is, gren-d tiɣṛi i yimezdaɣ n At Ɛebbas, d Yiqbayliyen s umata, ama d tiddukkliwin tikulujiyin neɣ kra win iḥemmlen tawennaḍt, i wakken ad ddukklen ad εiwden uẓu i tezgi n Buni n At Ɛebbas i tesṛeɣ tmes. Ad d-nesmekti d akken leqdic-a, yehwa nezzeh ama i yimezdaɣ, ama i warrac n tamiwin-nniḍen, i iεewwlen ad d-rren i tiɣri, am akken i llan wid i asen-yessutren ad xeddmen leqdic-a mačči kan deg At Ɛebbas, meεna di tmurt n leqbayel meṛṛa. Nessaram-asen afud uzmir.

K. K.