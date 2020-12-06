Tettkemmil tallelt i yimeɛmac iqbayliyen

Ar tura mazal sɛeddayen yilemẓiyen Izwawen iwumi tettwamundel tiṭ ayyuren-a ineggura di Tmurt n leqbayel sɣur yiɣallen n laman, asmi nwan ad d-senfalen rray-nsen ɣef wayen ara yeffɣen ɣef Lezzayer. Ama d wid i tent-yuɣen i lmend n tefranin n duǧember 2019, neɣ d wid n tuber 2020, mi d-yettqarab ttiɛad n urifirundum deg unbir, akken ma llan deg wugar n mraw deg-sen, mazal lḥif d yiɣeblan ṭṭafaren-ten seg tiyita-nni i ččan. Ɣas ahat ufan kra n yimdanen ɣer yidis-nsen, maca inesdabuyen stehzan deg-sen, akken i t-id-nnan nutni s timmad-nsen.
Ugur n lexsas n ttawilat d tedrimt swayes ara dawin, yennerna segmi imerreḥ uvirus iwumi ssawalen Covid-19, imi ula d timesrafagin ur leḥḥunt akken ad izmiren ad dawin seg wansi-nniḍen, neɣ ad d-aɣen taprutizt i ten-iwulen. Ɣef waya dɣa, imi sran i tallelt s wudem izerben, llan wid i d-yegren yakan tiɣri s wudem azayez i ujmaɛ n tedrimt i yilemẓiyen-a yenṭerren. Ula d icennayen, llan wid iɛerḍen ad ten-ɛiwen yakan akken uwɛan, ama s tedrimt neɣ s usiweḍ n yisalli. Amedya n Zeddak Mulud i asen-yefkan kra n yidrimen seld Zenith-is amenzu n Yennayer 2020, akked Ɛmiruc i yezgan yekkat fell-asen s wayen yelhan, rnu yettak-asen awal deg usriden n usebter-is unsib n Facebook. Akka tura, llan tbezzarin deg leetchi.com i win yebɣan ad d-yefk afus. « Ilaq yal yiwen seg-nneɣ ad ten-iɛiwen s wayen yezmer acku, di tlufa-a, akken qqaren “ass-a d nekk, azekka d kečč“. Ffɣen-d yilemẓiyen-a mi bɣan ayen yelhan i yimal-nsen d tmurt-nsen, ɣer taggara, uɣalen s ixxamen-nsen d imejraḥ », i d-yenna yiwen n yilemẓi si Bgayet.
M. Azwaw