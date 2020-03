Tezga tesnawit n Maεuc Idris deg umḍiq amezwaru

I lmend n wass aɣelnaw n yimeɣraṣ, thegga-d tesnawit n Maεuc Idris n Lbeṛǧ Mira, ass n, 18 fuṛar yezrin, yiwet n temsizzelt s wazal-is. Taneggarut-a, tella d tagnit i wakken ad walin yinelmaden n uswir aneggaru i yettheggin (BAC) aswir-nsen, ladɣa imi ur d-yeggri ara waṭaṣ i ukayad n taggara n useggas. Am wakken i tella daɣen d ttiεad i d-yessemlalen inelmaden d yiselmaden n ukuẓet n tnawiyin. Rnu i tin n umeɣṛaṣ Maεuc Idris, tettekka tesnawit n umeɣṛaṣ Xaled Mesεud, n Yiderginen, d tin n umeɣṛaṣ Ɛebban Ṛemḍan n Melbu akked tinna n umeɣṛaṣ Ḥusin At Ḥmed n At Smaεel.

Seld awal n unemhal n tsenawit n Lbeṛǧ Mira i yessṛeḥben s yinebgawen-is d wawal n kra n yimasayen n tesnawiyin-nniḍen, εeddan srid ɣer ttiεad n temsizzelt. Ad d-nesmekti d akken timsizzelt-a, tella-d deg sin n yiḥricen. Tamezwarut, d temsizzelt taggagt (Intellectuelle), tis snat d tin n usuneɣ. Di tmezwarut dɣa, ama d tinegwa tiseklanin neɣ d tid icudden ɣer tussna, llant akk di ttiεad. I yisalli d tasnawit n Lberǧ Mira i d-yusan deg umḍiq amezwaru, s 63 n tenqiḍin. Ayen yeṣṣefṛaḥen ugar d tanqiḍt n Tmaziɣt, imi wwin-d 10/10.

Teḍfer-itt-id tasnawit n Yiderginen, i d-yusan deg umḍiq wis sin. Ma yella d Tasnawit n At Smaεel, teṭṭef amḍiq aneggaru s 36 n tenqiḍin kan. Agemmuḍ-a, yessewhem inelmaden d yiselmaden n At Smaεel s umata. Γef usentel-a dɣa yenna-aɣ-d yiwen n uselmad: « sḥasfeɣ nezzeh, acku aswir n warrac-nneɣ n zik, yemgarad ɣef win n warrac n tallit-a. Ilaq ad ḥṣun yimawlan belli ula d nutni uraren nnuba tameqqṛant deg waya, imi bran i yifassen-nsen deg wayen yeεnan leqṛaya n warraw-nsen. Nessaram s tidet, ad tbeddel tegnit deg tesnawit n Ḥusin At Ḥmed ».

Ma yella deg temsizzelt n usuneɣ, d anelmad Xaled Xaled, seg tesnawit n Yiderginen, i d-yezgan deg umḍiq amezwaru. Seg tama-nniḍen, ddeqs n leqdicat idelsanen i d-yellan di ttiεad. Ama d ticeqqufin n umezgun, neɣ d tignatin n ccna. Ula d tufsirin n tewlafin n yimeɣṛasen akked yidlisin n umezruy, sεan amur-nsen di temlilt-a. Aredmani, ulac win i d-yeffɣen seg ttiεad-a, mebla ma yerna-d cwit n tmussni i wallaɣ-is. Mebla ma nettu, ula d Imjuhad n temnaḍt-a, εerḍen-ten-id ɣer temlilt-a i wakken ad d-mudden tanaga-nsen ɣef umezruy n temnaḍt-nsen di tegrawla. Γer taggara, fkan arrazen i wid i d-yufraren d tnagiwin n usnemmer i wid ittekkan.

