Tiɣri n tddukkla Ṣṣut Idurar

Tettwassen tddukkla Ṣsut Idurar n At Sasi s yiqeddicen-is i ifazzen, i xeddmen yimeltaɣen-is akked tddukkli n At taddart, i ubaɣuṛ n tddukkla-a, d temnaḍṭ-nsen s umata. Ula d aselway-is dɣa, yurar nnuba tageεmirt deg uṣiweḍ n wansayen d umezruy n At Ɛebbas akkin i lebḥuṛ. Neɣ s unamek-nniḍen, fkan-as azal-is i teqbaylit, snernan-tt deg wulawen n yimezdaɣ, d yinebgawen Imaziɣen i d-irezzun yal tikkelt ɣuṛ-sen seg tmura n Tmazɣa. Lameεna, iseggasen yezrin, yeɣba yisem-is seg yilsawen, imi ḥebsen deg-s yiqeddicen d temliliyin tidelsanin. Dɣa teḍṛa-s am uzgen n tddukkliwin, ad d-lḥunt ddeqs n yisurifen, beṣṣeḥ ur tkemmilent ara abrid-nsent.

D acu i d tamentilt n waya? Nesteqsa ddeqs n yimezdaɣ d wid yellan ttabaεen iṣenfaṛen n tiddukkla-a, nufa timentilin mgaradent yerna ṭṭuqqtent. Ama d lexṣaṣ n ttawilat n uselḥu-ines, imi uɣalen wid i asen-d-yettmuddun afus n tallelt jebden iman-nsen. Ama d amsefham gar yiεeggalen d yimḍebbṛen-is. Rnu ɣer waya, ɣef leḥsab n teɣbalut-nneɣ, ‘’llan wid ur nxeddem axeddim-nsen, rran tiddukkla d ttawil i wakken ad d-qḍun leṣlaḥ-nsen kan’’. D ayen i yeǧǧan kra n yiεeggalen ffɣen-d syinna, ugin ad kemmlen aqeddic deg-s. Γas ma yella tiddukkla-a, mačči deg waddad yelhan i tella tura, lameεna iεeggalen-is i yesεan nnif, ugin ad brun i usirem.

Ayagi, imi i d-gren tiɣṛi i wid i iḥemmlen tiddukkla-a, i wakken ad nnejmaεen. Ahat ad msefhamen gar-asen, ad d-afen tifrat i uɣbel-a. Seg tama-nniḍen, ad d-rren ṛṛuḥ n tegmat i iɣaben deg tddukkla-a, wa ad tt-id-ḥyun i tikkelt-nniḍen. Ladɣa ma yella sεan lebɣi d ṣṣbeṛ. Di taggara, nessaram-asen seg tama-nneɣ afud uzmir i lmend n temlilit-a n umciweṛ.

K. K.