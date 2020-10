Tiɣri n tselmadt i lwali

D yir tigawt, tinna akken iga lwali n Wehran, ur nwulem ara s umkan-nni yeṭṭef d aqerru ɣef twilyat meqqren am Wehran, d agensas ɣef wacḥal d aɣerfan, u d imceggeɛ n udabu. Deg wadeg ideg ara imager uguren n yimdanen s ucmumeḥ, netta iqubel-iten akken-nniḍen. Ayen yeḍran yettuɣal ɣer wass n ahad yezrin, 21 tuber, d ass n tuɣalin n yinelmaden n uɣerbaz amenzu ɣer tɣuri, seld imuras i d-iḥettem unfafad n covid i wugar n 7 n wagguren. Lwali, yerza ɣer kra n yiɣerbazen, akken ad yeḥḍer u ad iwali s wallen-is amek i d-tella tuɣalin-a deg unnar, aɣerbaz amenzu Ben Zerǧeb, ur nebɛid ara s waṭas ɣef tlemmast n temdint, d yiwen seg yiɣerbazen uɣur yerza lwali. Maca akken kan yekcem ɣer umraḥ, s uneḥḍur n kra n yineɣmasen d tkamiratin n tiliẓriyin tuzzigin n Lezzayer, s tebɣest d leḥdaqa i t-id-tqubel yiwet n tselmadt i yellan deg unnar n uselmed 30 n yiseggasen, seld mi tt-yesteqsa ɣef lixṣas ma yella deg uɣerbaz-nsen.

Taselmadt-a, ur teffir ara iṭij s uɣerbal, akken xeddmen kra mi ara yilin sdat n tkamiratin. Dɣa tebder-as-d uguren i mlalen, bdu-d seg tdersi n wallalen n usizdeg d leḥder seg waṭṭan n covid akken i ten-yewɛed udabu d uneɣlaf n usedwel, d akken ad yettunefk i yiɣerbazen war cceḥḥa, rnu ɣur-s, lqella n waman. Taselmadt-a s timmad-is, am nettat am tmidawin-is n uɣerbaz d tselmadin n waṭas n temnaḍin n tmurt, d nutenti i yekkren ɣer useyyeq d usizdeg n yiɣerbazen yeqqimen akken i tallit ɣezzifen.

Ɣer dagi, lwali ur t-id-yuli kra. Maca, akken kan i as-d-tebder lqedma n ṭṭwabel n yinelmaden yettuɣalen ɣer tallit n temhersa, dinna lwali ur yeṭṭif ara iman-is, armi i yekcem ɣer tneɣrit ad iwali ma d tidet. Taselmadt-nni, tkemmel deg usbini n wayen yellan deg unnar, maca agensas n udabu, yezɛef fell-as mi as-d-tebder awal n tallit n temhersa, ahat yeḥseb d asenqes n ccan n yiduba akk i d-iɛeddan ɣef uqerru n tmurt n Lezzayer segmi tewwi timunent-ines aseggas n 1954, ur nezmir ara neɣ ur nebɣi ara ad d-mudden i warrac ṭṭwabel yelhan. Yeǧǧa-tt akken tettmeslay-as-d ɣef tewwura ur nesɛi ara tisura neɣ tikruciyin, sdat n tkamiratin, yeffeɣ.

Dɣa imir kan, d igiman n yimdanen i d-yessuzren taluft-a, u ḍefren-tt s lqerb ɣef uzeṭṭa inmetti, sbegnen-d ibeddi-nsen war tilas ɣer yidis n tselmadt, u wwten-d s leqṣeḥ deg lwali n Wehran, i igan ɣef leḥsab n wid yakk iḍefren tamsalt-a, tigawt ur neqqin ara ɣer yiseɣ. Tessebgen-d daɣen addad aḥeqqani n uɣerbaz azzayri, mačči am win i d-skanen deg yisalen n tiliẓri taɣelnawt s tzeɣwa icebḥen, d wallalen imaynuten i yinelmaden, am di tmura n Lurup. Imir kan dɣa, aṭas n yinmula iɣelnawen d yiselmaden i yerzan ɣer uɣerbaz n Ben Zerǧeb, mmeslayen d tselmadt, nnan-as “aql-aɣ s idis-im, acku d udem n tidet n uɣerbaz Azzayri i d-tesbegneḍ, aselmad d ajerriḍ azeggaɣ uɣur ur yezmir yiwen ad iqerreb”. Akken daɣen i ssutren seg lwali, ad d-yeg asuref unṣib i tselmadt d twacult n usedwel s umata. Wissen ma ad tḥerrek tigawt-a yeḍran allaɣen n wid iḥekmen, ad beddlen tasertit d unagraw n uɣerbaz azzayri, ad as-fken allalen iwulmen, akken ad yelḥu d wakud, neɣ am tigawin yezrin kan, ad tewwet ad tɛeddi, ad uɣalen ɣer tsertit n urbaḥ n wakud d ureqqeɛ.

