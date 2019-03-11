Timesbaniyin mgal tis 5

D azrar n tmesbaniyin i d-yebdan seg wallalen n tuqqna (réseaux sociaux), syin yettwasuzer deg yiberdan, yal yiwen yessawal i wayeḍ. Ddurt iɛeddan, ffɣen-d Yizzayriyen ɣer yiberdan akken ad d-inin “Ala i leḥkem i idummen 20 n yiseggasen. Xas ma yella mmxalafen yimeslayen akked tarrayt n tiddin, meɛna ddukklen deg yiwen n rray “Xati i tedwilt tis 5”.
Akken daɣen i d-ffɣen yineɣmasen ama d wid yettarun deg uɣmis, neɣ wid n rradyu d wid n tilivizyu di tmanaɣt, akken ula d nutni ad d-inin “Ih i tlelli n umeslay”. Akken daɣen i d-ffɣen ibugaṭṭuten di lwilaya n Tizi Uzzu, ula d nutni, ddan rrif n ugdud mgal aɛiwed n tselwayt tis 5 n Butefliqa. Mačči kan di tmurt i d-kkrent tmesbaniyin, maca kkrent ula d iɣriben di tmura n lberrani, ladɣa di tmurt n Fransa, imi ɛlaḥsab n tɣamsa n tmurt-a, nnan-d d akken azal n 80 000 n yiɣriben i irefden senjaq azzayri akken ad d-yini : “Ih i ubeddel n udabu”.
Ass n, 03 deg meɣres, yesres uselway n tmurt zzmam n uttekki-is deg tefranin n 18 deg yebrir i d-iteddun. Aṭas n wawal i d-yezzin mbaɛd anect-agi. Yeffeɣ-d ugdud deg yiḍ ɣer yiberdan, ttsuɣun, amer yella win ara d-yeslen, ahat i teɣri! Akken daɣen aṭas n wudmawen isertiyen i yeǧǧan amkan n uxeddim-nsen. Ma nuder-d Mass Xeled Tazaɣart akked Mass Ferruxi . Ula d imejjayen, rrnan-d iman-nsen ɣer tama n ugdud, imi ssuffɣen-d ulɣu anda i d-wekkden d akken ula d nutni a-ten-an ddan akked rray n ugdud.
Ma yella zik qqaren-d rray–nsen s tezlatin, ass-a, nnant–id ɛinani : Wigi d icennayen. Ula d nutni, ttnadin Lezzayer-nni i ɣef cenun. Gar wid i d-yefkan rray-nsen, ad nader : Zeddak Mulud : imi yessuuzer-d yiwet n tvidyut deg Facebook anda i d-yenna : “Nekni d wid yettnaɣen ɣef tlelli, d wid yettnaɣen ɣer yizerfan n umdan. Nekni d wid yettnaɣen i wakken ad yettuqader yal yiwen. Yal mi ara yekker ugdud i wakken ad ibeddel kra i tilawt-is, d ayen yessefraḥen, d ayen iwumi ilaq ara neg afud, iwumi nezmer kan ad nessirem.
Aqli ɣer yidis n wid yettnaɣen anda ma llan”. Ula d ineɣmasen n lwilaya n Tizi Uzzu, gan yiwen ibeddi, sebt-agi yezrin, deg umkan “Amraḥ n tlelli n tɣamsa”, syin sseggran-as-d yiwet n tikli, akken ad d-sbeggnen ula d nutni tadukli-nsen. Akken daɣen ad ssutren tilelli n umeslay deg tɣamasa.
S. Y.