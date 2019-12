Timlilit tamezwarut i uheggi n Tfaska n yennayer

Tella-d temlilit ass n amhad yezrin deg uxxam n tddukkla Numidya n Wehran i d-yuɣalen ɣer leqdic adelsan seld kra n lɣiba ussan iɛeddan. Tamentilt n temlilit-a d aheggi n Tfaska n yennayer 2020. D tafaska i tennum tessuddus-itt-id tddukkla-a yal tikkelt. D iɛeggalen akked uselway n tddukkla i d-yemsegrawen akken ad mmeslayen ɣef tneqqiḍin tigejdanin n tfaska, d tineqqiḍin yerzan amḍan d yismawen d taɣult n leqdic n yimeɛraḍen, amager-nsen (iḍes, tuččit, tuffɣiwin), asuter n tallelt sɣur tsuddiwin tizuyaz.

Deg temlilit-a tamezwarut, urɛad gan beṭṭu n yiḥricen n leqdic (les tâches), acku d ameslay kan s umata, deg uraǧu n temliliyin-nniḍen ara d-iḍefren deg wussan i d-iteddun. Ayen yeǧǧan imsuddsen n leqdic meqqren am Tfaska n yennayer ur d-beddren ara ayen ara yilin deg wahil, imi ɣeṣbent tedyanin deg wayen akk i d-iḍerrun di tmurt acḥal n wagguren-aya, d tefranin i d-iqerben i yugi ugdud, d ayen yeǧǧan tifrat urɛad i d-teflali skud imrecḥen bɣan ad ṭṭfen leḥkem, skud daɣen imeḥbas n tlelli ččuren leḥbas. Ayagi merra yerra leqdic adelsan ɣer rrif deg tuget n temnaḍin.

Dɣa Tiddukkla Numidya, uqbel ad d-theggi tafaska-a am yal aseggas, tessutur tallelt sɣur Tenmehliwin n yidles, Axxam n twilayt, taɣiwant n Wehran, d Tneɣlaft n yidles akked yilmeẓyen, ama d ayen yerzan tadrimt, ama d ttawilat-nniḍen. Acku d ayen iwumi ur tezmir tddukkla tadelsant ad tqabel weḥd-s, ma neẓra belli d tafaska yettdumen 7 wussan n leqdic adelsan anesbaɣur yemxalafen, d umḍan n yinebgawen n temsikent i d-yettasen seg wugar n 12 n twilayin, d amḍan yettawḍen ɣer 50.

I usmekti, Tiddukkla Numidya, ɣur-s tirmi meqqren deg leqdic-agi, imi tebda tessuddus-d tafaska seg useggas n 2005, taẓrigt n tikkelt-a d tis 15 (ma tella-d). D tafaska i d-yessemliliyen tasa d way turew deg temnaḍt timseɛrebt s rruḥ n teqbaylit d laṣel n tmazɣa, s leqbayel yettidiren deg temnaḍin n umalu d wid ur nelli d leqbayel iwumi tetteɛǧab Tfaska d wayen yelhan akk i swayes i d-tgellu.

Tiɣri n tallelt i umeɣnas Ǧamal Ben Ɛuf

Gren-d kra n yimeɣnasen n tmaziɣt, deg uẓeṭṭa inmetti facebook imalas-agi, yiwet n tiɣri n tallelt s tedrimt i lfayda n umyaru, ameɣnas, argaz n umezgun Ǧamal Ben Ɛuf yuḍnen iseggasen-a ineggura, d asirem akken ad yizmir ad iqabel tiwtilin n udawi d ddwa iwumi yesra. D tiɣri i d-gren wudmawen iqeddcen i tmaziɣt yecban Racid At Ɛli Uqasi, Yazid Zennnuc, Kamal Ḥarani, Muḥend Belqasem, Ameqqran At Yeṭṭura d Murad At Lwennas. D aberreḥ i wumi d-rran waṭas n yimeɣnasen d yimyura-nniḍen yettwassnen, imi ẓran tamaziɣt mazal tesra i umyaru am Ǧamal i d-yefkan aṭas i yidles amaziɣ.

Ilul Ǧamal Ben Ɛuf deg useggas n 1960 deg Yiɣil Ɛli, ɣef leɛmer n 4 n yiseggasen i iruḥ ad yidir deg temdint n Wehran. D ababat n 3 n dderya. Yeɣra tamaziɣt ɣur Kamal n At Zerrad deg tazwara n yiseggasen n 1980, seg yimir urǧin yessers imru-s akken ad icebbeḥ u ad yessali tutlayt-is ɣer wadeg i tuklal, yeqdec u mazal iqeddec deg Tddukkla Numidya (gar wid i tt-id-yesnulfan). Yura buhan n yidlisen d tmezgunin s tmaziɣt, gar-asen ungal “Timlilit n tɣermiwin”.

K. A.